https://tr.sputniknews.com/20211201/sp-turkiyenin-buyume-tahminlerini-yukseltti-1051345710.html

S&P, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti

S&P, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin 2021 için ekonomik büyüme tahminini 1.2 puan artırarak yüzde 9.8’e, 2022 için... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T19:12+0300

2021-12-01T19:12+0300

2021-12-01T19:12+0300

ekonomi

türkiye

ekonomi

büyüme oranı

s&p

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S&P Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Gelişen Piyasalar raporunda, Türkiye’nin 2021 yılı için ekonomik büyüme tahmininin 1.2 puan artırılarak yüzde 9.8’e, 2022 yılı için büyüme tahmininin ise yüzde 0.4 artırılarak 3.7’ye revize edildiği açıklandı.Raporda, Rusya’nın bu yıl için ekonomik büyüme tahmininin 0.2 puan artırılarak 4.2’ye, 2022 yılı için ise 0.1 puan artırılarak 2.7’ye yükseltildiği bildirildi.S&P’nin raporunda, Güney Afrika’nın 2021 için büyüme tahmininin 0.3 puan artırılarak 4.9’a, 2022 için 0.2 puan düşürülerek yüzde 2.4’e revize edildiği hatırlatılırken Polonya’nın 2021 için büyüme tahmininin 0.1 puan artırılarak 5.2’ye, 2022 için 0.3 düşürülerek yüzde 5 olarak revize edildiğine vurgu yapıldı.Raporda, gelişen piyasalarda yüksek enflasyon ve Kovid-19 salgınına ilişkin belirsizliklerin ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski taşıdığının altı çizildi.Öte yandan raporda, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Avrupa içerisindeki tüm gelişen piyasaların salgından çıkış sırasında anlamlı bir ekonomik büyüme kaydetmeyi başardığı bildirildi.Gelişen piyasalarda ekonomik toparlanmanın henüz tamamlanmadığının da vurgulandığı raporda, bazı sektörlerin kapasitesinin altında performans sergilemesine rağmen, çoğu gelişen piyasa ekonomisinin 2022 yılında ortalamanın üzerinde bir büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211108/tbmm-baskani-sentop-turkiyenin-buyumesinden-gelismesinden-rahatsizlik-duyuyorlar-1050596702.html

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türkiye, ekonomi, büyüme oranı, s&p