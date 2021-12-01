https://tr.sputniknews.com/20211201/stoltenberg-ukraynanin-uyeligi-icin-tum-nato-ulkelerinin-destegine-ihtiyac-var-1051311430.html

Stoltenberg: Ukrayna'nın üyeliği için tüm NATO ülkelerinin desteğine ihtiyaç var

Stoltenberg: Ukrayna'nın üyeliği için tüm NATO ülkelerinin desteğine ihtiyaç var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO üyeliği için müttefiklerin oy birliğine ihtiyaç olduğunu söyleyerek, Rusya’nın bu süreçte veto hakkına sahip... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T00:48+0300

2021-12-01T00:48+0300

2021-12-01T00:48+0300

dünya

rusya

ukrayna

nato

jens stoltenberg

nato dışişleri bakanları toplantısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051311403_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_44257b0a45bd52069cbc054da5dcf3dd.jpg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Letonya’nın başkenti Riga'da NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Stoltenberg, "Ukrayna’yı NATO, Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda destekliyoruz, reformlarına, yolsuzlukla mücadelesine, savunma ve güvenlik sistemlerini güçlendirme çabalarına destek veriyoruz. NATO standartlarını karşılamak gerekiyor" ifadelerini kullandı."Bu, 30 üye ülkenin ortak kararı olmalı. İttifakın genişlemesi için konsensüs lazım" diyen Stoltenberg, "Rusya, bu sürece müdahale etme müdahale etme hakkına sahip değil, çünkü Ukrayna egemen ve bağımsız bir ülke. Bu sorunu sadece Ukrayna ve NATO ülkeleri çözebilir, Rusya’nın veto hakkı yok" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-savunma-bakanligi-nato-ucaklarinin-karadeniz-uzerindeki-faaliyetlerinde-artis-goruluyor-1050674565.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, nato, jens stoltenberg, nato dışişleri bakanları toplantısı