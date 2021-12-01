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https://tr.sputniknews.com/20211201/stoltenberg-ukraynanin-uyeligi-icin-tum-nato-ulkelerinin-destegine-ihtiyac-var-1051311430.html
Stoltenberg: Ukrayna'nın üyeliği için tüm NATO ülkelerinin desteğine ihtiyaç var
Stoltenberg: Ukrayna'nın üyeliği için tüm NATO ülkelerinin desteğine ihtiyaç var
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO üyeliği için müttefiklerin oy birliğine ihtiyaç olduğunu söyleyerek, Rusya’nın bu süreçte veto hakkına sahip... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T00:48+0300
2021-12-01T00:48+0300
dünya
rusya
ukrayna
nato
jens stoltenberg
nato dışişleri bakanları toplantısı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Letonya’nın başkenti Riga'da NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Stoltenberg, "Ukrayna’yı NATO, Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda destekliyoruz, reformlarına, yolsuzlukla mücadelesine, savunma ve güvenlik sistemlerini güçlendirme çabalarına destek veriyoruz. NATO standartlarını karşılamak gerekiyor" ifadelerini kullandı."Bu, 30 üye ülkenin ortak kararı olmalı. İttifakın genişlemesi için konsensüs lazım" diyen Stoltenberg, "Rusya, bu sürece müdahale etme müdahale etme hakkına sahip değil, çünkü Ukrayna egemen ve bağımsız bir ülke. Bu sorunu sadece Ukrayna ve NATO ülkeleri çözebilir, Rusya’nın veto hakkı yok" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-savunma-bakanligi-nato-ucaklarinin-karadeniz-uzerindeki-faaliyetlerinde-artis-goruluyor-1050674565.html
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rusya, ukrayna, nato, jens stoltenberg, nato dışişleri bakanları toplantısı

Stoltenberg: Ukrayna'nın üyeliği için tüm NATO ülkelerinin desteğine ihtiyaç var

00:48 01.12.2021
© REUTERS / Ints KalninsNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO üyeliği için müttefiklerin oy birliğine ihtiyaç olduğunu söyleyerek, Rusya’nın bu süreçte veto hakkına sahip olmadığını ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Letonya’nın başkenti Riga'da NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg, "Ukrayna’yı NATO, Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda destekliyoruz, reformlarına, yolsuzlukla mücadelesine, savunma ve güvenlik sistemlerini güçlendirme çabalarına destek veriyoruz. NATO standartlarını karşılamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"Bu, 30 üye ülkenin ortak kararı olmalı. İttifakın genişlemesi için konsensüs lazım" diyen Stoltenberg, "Rusya, bu sürece müdahale etme müdahale etme hakkına sahip değil, çünkü Ukrayna egemen ve bağımsız bir ülke. Bu sorunu sadece Ukrayna ve NATO ülkeleri çözebilir, Rusya’nın veto hakkı yok" diye konuştu.
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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