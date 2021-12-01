https://tr.sputniknews.com/20211201/stoltenbergden-geri-adim-baska-ulkelere-nukleer-silah-konuslandirmayacagiz-1051346233.html

Stoltenberg'den geri adım: Başka ülkelere nükleer silah konuşlandırmayacağız

Stoltenberg'den geri adım: Başka ülkelere nükleer silah konuşlandırmayacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Almanya'daki nükleer silahları başka ülkelere konuşlandırma planı olmadığını söyledi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T19:35+0300

2021-12-01T19:35+0300

2021-12-01T19:35+0300

savunma

rusya

belarus

nato

jens stoltenberg

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Almanya'daki nükleer silahları Avrupa'nın doğusundaki ülkelere konuşlandırabileceklerini söyleyerek tartışmalara neden olan Stoltenberg geri adım attı.Çevrimiçi olarak düzenlenen Reuters Next konferansına katılan Stoltenberg'e Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun NATO'nun bu adımı atması halinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin'den Belarus'a nükleer silah yerleştirmesini isteyeceği yönündeki açıklaması soruldu.Stoltenberg, "Çok uzun yıllar içinde çerçeveleme kapsamında halihazırda nükleer silah bulunan ülkelerin dışında yeni ülkelere nükleer silah konuşlandırma planımız yok" yanıtını verdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda bu silahları Almanya'nın doğusundakiler de dahil diğer Avrupa ülkelerine yerleştirebileceklerini söylemişti.Stoltenberg'e yanıt veren Lukaşenko da, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ülkede kalan binlerce nükleer başlığın Rusya'ya tahliye edildiğini anımsatarak "Bu durumda, Putin'e nükleer silahları Belarus'a iade etmesini önereceğim” ifadesini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211130/belarus-lideri-lukasenko-nato-polonyaya-nukleer-silah-yerlestirirse-biz-de-rusyadan-isteriz-1051302313.html

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