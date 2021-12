Stonehenge'ı 4 bin yıl önce inşa eden işçilerin lüks yemek listesi: Kıymalı turta, kuruyemiş, meyve

1986 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen, İngiltere'nin Wiltshire kentindeki Salisbury Ovası’nda bulunan Stonehenge, her biri yaklaşık 4.1 metre yüksekliğinde, 2.1 metre genişliğinde ve yaklaşık 25 ton ağırlığında dikili taşlardan oluşan bir çemberden meydana geliyor.



Son kazı çalışmaları, Stonehenge'in inşa eden işçilerin, aralarında kıymalı turtanın da bulunduğu çeşitli meyve ve kuruyemiş içeren tatlılarla beslendiğini ortaya gösterdi.



İngiliz arkeoloji kurumu English Heritage liderliğindeki uzmanlar, milattan önce 2 bin 500 dolaylarında Stonehenge inşaatçılarının yaşadığı Durrington Duvarları'nı kazdı.



Durrington Duvarları, Stonehenge'in 3.2 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor ve Stonehenge Dünya Mirası Alanı içerisinde yer alıyor.



NTV'de yer alan habere göre, arkeolojik kanıtlar, işçilerin, fındık, yaban eriği, elma ve diğer meyveleri toplayıp pişirdiğini ortaya çıkardı.



English Heritage'dan tarihçi Susan Greaney, "Fındıklara ve meyvelere et yağları eklemek, yüksek enerji verici bir öğün oluşturur. Bu tür yiyecekler, insanları Stonehenge'in inşasına yardım etmek için uzaklardan seyahat etmeye teşvik etti. Hangi tarifleri kullandıklarını asla kesin olarak bilemeyeceğiz, ancak işçilerin bir tepsi kıymalı turta ile karşılandığını hayal etmek eğlenceli” dedi



Şimdiye kadar, Stonehenge'in inşaatında çalışan emekçilerin, domuz eti, sığır eti ve süt ürünleri tükettikleri biliniyordu. Ancak, yeni keşfe kadar daha tatlı yiyecekler tüketip tüketmedikleri belirsizdi.