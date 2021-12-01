https://tr.sputniknews.com/20211201/surucu-dik-yokusu-cikmaya-calisan-kagit-toplayicisina-araciyla-yardim-etti-1051346935.html

Sürücü dik yokuşu çıkmaya çalışan kağıt toplayıcısına aracıyla yardım etti

Sürücü dik yokuşu çıkmaya çalışan kağıt toplayıcısına aracıyla yardım etti

İstanbul Başakşehir'de dik yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına arkadan gelen bir sürücü yetişti. Kağıt toplayıcısı, sürücünün desteğiyle... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T19:59+0300

2021-12-01T19:59+0300

2021-12-01T19:59+0300

türkiye

istanbul

başakşehir

kağıt toplayıcıları

kağıt

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Dün akşam saatlerinde Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde yaşandı. Dik bir yokuştan çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına arkadan gelen bir sürücü yetişti.Bir anda duran sürücü, önünde giden kağıt toplayıcısına aracıyla verdiği destekle yokuşu çıkmasına yardım etti.Yokuşun bir kısmını aracın yardımı ile çıkan kağıt toplayıcısı, yol kenarında dinlenmek için dururken, sürücü ise yoluna devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

türkiye

istanbul

başakşehir

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istanbul, başakşehir, kağıt toplayıcıları, kağıt