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Sürücü dik yokuşu çıkmaya çalışan kağıt toplayıcısına aracıyla yardım etti
Sürücü dik yokuşu çıkmaya çalışan kağıt toplayıcısına aracıyla yardım etti
İstanbul Başakşehir'de dik yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına arkadan gelen bir sürücü yetişti. Kağıt toplayıcısı, sürücünün desteğiyle... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T19:59+0300
2021-12-01T19:59+0300
türkiye
istanbul
başakşehir
kağıt toplayıcıları
kağıt
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Dün akşam saatlerinde Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde yaşandı. Dik bir yokuştan çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına arkadan gelen bir sürücü yetişti.Bir anda duran sürücü, önünde giden kağıt toplayıcısına aracıyla verdiği destekle yokuşu çıkmasına yardım etti.Yokuşun bir kısmını aracın yardımı ile çıkan kağıt toplayıcısı, yol kenarında dinlenmek için dururken, sürücü ise yoluna devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
türkiye
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istanbul, başakşehir, kağıt toplayıcıları, kağıt

Sürücü dik yokuşu çıkmaya çalışan kağıt toplayıcısına aracıyla yardım etti

19:59 01.12.2021
© İHA / BATUHAN TOPRAKSürücü dik yokuşu çıkmaya çalışan kağıt toplayıcısına aracıyla böyle yardım etti
Sürücü dik yokuşu çıkmaya çalışan kağıt toplayıcısına aracıyla böyle yardım etti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© İHA / BATUHAN TOPRAK
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İstanbul Başakşehir'de dik yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına arkadan gelen bir sürücü yetişti. Kağıt toplayıcısı, sürücünün desteğiyle yokuşu kolaylıkla çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Dün akşam saatlerinde Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde yaşandı. Dik bir yokuştan çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına arkadan gelen bir sürücü yetişti.
Bir anda duran sürücü, önünde giden kağıt toplayıcısına aracıyla verdiği destekle yokuşu çıkmasına yardım etti.
Yokuşun bir kısmını aracın yardımı ile çıkan kağıt toplayıcısı, yol kenarında dinlenmek için dururken, sürücü ise yoluna devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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