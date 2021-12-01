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Suudi Arabistan ve Nijerya ilk Omicron varyantı vakalarını açıkladı
Suudi Arabistan ve Nijerya ilk Omicron varyantı vakalarını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel kriz oluşturma riskini yüksek gördüğü yeni koronavirüs varyantı Omicron yayılmaya devam ediyor. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T11:25+0300
2021-12-01T11:42+0300
suudi arabistan
koronavirüs
omicron
nijerya
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Koronavirüsün küresel çapta endişe yaratan yeni varyantı Omicron, Suudi Arabistan'da da görüldü. Bir Kuzey Afrika ülkesinden gelen bu kişinin yakın çevresi de karantinaya alındı.Batı Afrika ülkesi Nijerya'da da varyantın ilk vakaları tespit edildi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa bu iki kişinin Güney Afrika'dan yakın zamanda seyahat ettiğini belirtti. Adetifa, iki hastanın asemptomatik olduğunu, temas kurdukları herkesin de takip altına alındığını ifade etti.Danimarka: Vakalardan biri 1600 kişinin olduğu konsere katılmışBu arada Danimarkalı yetkililer, ülkede tespit edilen Omicron vakalarından birinin cumartesi günü Aalborg kentinde DJ Martin Jensen'in konserine gittiğini açıkladı. Konserde 1600 kişi vardı.
https://tr.sputniknews.com/20210913/tum-kovid-19-yasaklarinin-kalktigi-danimarkada-50-bin-kisilik-stadyum-konseri-duzenlendi--1048852566.html
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suudi arabistan, koronavirüs, omicron, nijerya, danimarka

Suudi Arabistan ve Nijerya ilk Omicron varyantı vakalarını açıkladı

11:25 01.12.2021 (güncellendi: 11:42 01.12.2021)
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKOOmicron- Güney Afrika
Omicron- Güney Afrika - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel kriz oluşturma riskini yüksek gördüğü yeni koronavirüs varyantı Omicron yayılmaya devam ediyor.
Koronavirüsün küresel çapta endişe yaratan yeni varyantı Omicron, Suudi Arabistan'da da görüldü. Bir Kuzey Afrika ülkesinden gelen bu kişinin yakın çevresi de karantinaya alındı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da da varyantın ilk vakaları tespit edildi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa bu iki kişinin Güney Afrika'dan yakın zamanda seyahat ettiğini belirtti. Adetifa, iki hastanın asemptomatik olduğunu, temas kurdukları herkesin de takip altına alındığını ifade etti.

Danimarka: Vakalardan biri 1600 kişinin olduğu konsere katılmış

Bu arada Danimarkalı yetkililer, ülkede tespit edilen Omicron vakalarından birinin cumartesi günü Aalborg kentinde DJ Martin Jensen'in konserine gittiğini açıkladı. Konserde 1600 kişi vardı.
Danimarka - koronavirüs - konser - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
Tüm Kovid-19 yasaklarının kalktığı Danimarka'da 50 bin kişilik stadyum konseri düzenlendi
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