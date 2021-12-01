https://tr.sputniknews.com/20211201/suudi-arabistan-ilk-omicron-varyanti-vakasini-acikladi-1051321082.html

Suudi Arabistan ve Nijerya ilk Omicron varyantı vakalarını açıkladı

Suudi Arabistan ve Nijerya ilk Omicron varyantı vakalarını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel kriz oluşturma riskini yüksek gördüğü yeni koronavirüs varyantı Omicron yayılmaya devam ediyor. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T11:25+0300

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suudi arabistan

koronavirüs

omicron

nijerya

danimarka

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Koronavirüsün küresel çapta endişe yaratan yeni varyantı Omicron, Suudi Arabistan'da da görüldü. Bir Kuzey Afrika ülkesinden gelen bu kişinin yakın çevresi de karantinaya alındı.Batı Afrika ülkesi Nijerya'da da varyantın ilk vakaları tespit edildi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa bu iki kişinin Güney Afrika'dan yakın zamanda seyahat ettiğini belirtti. Adetifa, iki hastanın asemptomatik olduğunu, temas kurdukları herkesin de takip altına alındığını ifade etti.Danimarka: Vakalardan biri 1600 kişinin olduğu konsere katılmışBu arada Danimarkalı yetkililer, ülkede tespit edilen Omicron vakalarından birinin cumartesi günü Aalborg kentinde DJ Martin Jensen'in konserine gittiğini açıkladı. Konserde 1600 kişi vardı.

https://tr.sputniknews.com/20210913/tum-kovid-19-yasaklarinin-kalktigi-danimarkada-50-bin-kisilik-stadyum-konseri-duzenlendi--1048852566.html

suudi arabistan

nijerya

danimarka

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suudi arabistan, koronavirüs, omicron, nijerya, danimarka