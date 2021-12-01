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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211201/suudi-arabistan-kabil-buyukelciligindeki-konsolosluk-bolumunu-acti-1051312636.html
Suudi Arabistan, Kabil Büyükelçiliği'ndeki konsolosluk bölümünü açtı
Suudi Arabistan, Kabil Büyükelçiliği'ndeki konsolosluk bölümünü açtı
Suudi Arabistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan büyükelçilik binasındaki konsolosluk bölümünü açtığını duyurdu. Konsolosluk bölümünün, Afgan halkına... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T01:54+0300
2021-12-01T01:54+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
suudi arabistan
kabil
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Suudi Arabistan, Kabil Büyükelçiliği'ndeki konsolosluk bölümünü açtı.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması, ülkenin resmi ajansı SPA'da yayımlandı.Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliğindeki konsolosluk bölümü salı günü itibarıyla açıldı" ifadesine yer verildi.Söz konusu kararın "Suudi Arabistan hükümetinin Afgan halkına tüm konsolosluk hizmetlerini sağlama isteğinden kaynaklandığı" kaydedildi.Suudi Arabistan, 29 Kasım'da Afganistan'daki insani durumu ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) olağanüstü toplantıya çağırmıştı.Riyad, olağanüstü toplantı için Pakistan'ın da önerdiği 17 Aralık 2021'in uygun olabileceğine işaret etmişti.
afganistan
suudi arabistan
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afganistan, suudi arabistan, kabil

Suudi Arabistan, Kabil Büyükelçiliği'ndeki konsolosluk bölümünü açtı

01:54 01.12.2021
© AASuudi Arabistan bayrak
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA
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Suudi Arabistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan büyükelçilik binasındaki konsolosluk bölümünü açtığını duyurdu. Konsolosluk bölümünün, Afgan halkına tüm konsolosluk hizmetlerinin verilebilmesi için açıldığı kaydedildi.
Suudi Arabistan, Kabil Büyükelçiliği'ndeki konsolosluk bölümünü açtı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması, ülkenin resmi ajansı SPA'da yayımlandı.
Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliğindeki konsolosluk bölümü salı günü itibarıyla açıldı" ifadesine yer verildi.
Söz konusu kararın "Suudi Arabistan hükümetinin Afgan halkına tüm konsolosluk hizmetlerini sağlama isteğinden kaynaklandığı" kaydedildi.
Suudi Arabistan, 29 Kasım'da Afganistan'daki insani durumu ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) olağanüstü toplantıya çağırmıştı.
Riyad, olağanüstü toplantı için Pakistan'ın da önerdiği 17 Aralık 2021'in uygun olabileceğine işaret etmişti.
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