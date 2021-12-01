https://tr.sputniknews.com/20211201/taffarel-liverpoolda-kaleci-antrenorlugu-yapacak-1051316207.html

Taffarel, Liverpool'da kaleci antrenörlüğü yapacak

Taffarel, Liverpool'da kaleci antrenörlüğü yapacak

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Türkiye'deki futbolseverlerin yakından tanıdığı Brezilyalı Claudio Taffarel'in kaleci antrenörlüğüne getirildiğini... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T07:34+0300

2021-12-01T07:34+0300

2021-12-01T07:32+0300

spor

uefa

galatasaray

liverpool

claudio taffarel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103167/49/1031674975_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bd30884b42ab1e695699fb662d6507de.jpg

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 55 yaşındaki Taffarel, Brezilya Milli Takımı'nın yanı sıra Liverpool'da da görev alacak.1998'den 2001'e kadar kalesini koruduğu Galatasaray'da UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası sevinci yaşayan Taffarel, aktif kariyerini noktaladıktan sonra ise sarı-kırmızılıların kaleci antrenörlüğünü üstlenmişti.Taffarel, Brezilya Milli Takımı formasıyla 1994'te FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, 1998'de de dünya ikinciliği elde etmişti.

liverpool

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uefa, galatasaray, liverpool, claudio taffarel