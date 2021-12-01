Taksiciler lodosta da pazarlık yapıp müşteri seçti

İstanbul'da lodosun etkili olduğu pazartesi günü, Beyoğlu'nda yağmur altında kalan ve şiddetli rüzgarda şemsiyeleri kırılan iki kişi bir taksi durdurdu. Bu müşterileri almayan taksici, 2 metre sonra durup başka müşteriyi aldı.Taksim Meydanı'ndan Aksaray'a gitmek isteyen bir başka turist de, taksi sürücüsünün taksimetre açmayıp pazarlık yaparak 100 lira istemesiyle karşılaştı. Taksici cep telefonundan o bölgede trafik olduğunu gösterince turist 70 lira teklif etti. Bu ücreti kabul etmeyen taksici müşteriyi almadı. Aynı taksici daha sonra gelen turistlerle de pazarlık yapıp onları da almadı.
İstanbul'da lodosta yağmur altında kalan turistler, durdurdukları taksi sürücülerinin taksimetre açmayıp pazarlık yapması sonucu taksiye alınmadı.
İstanbul'da lodosun etkili olduğu pazartesi günü, Beyoğlu'nda yağmur altında kalan ve şiddetli rüzgarda şemsiyeleri kırılan iki kişi bir taksi durdurdu. Bu müşterileri almayan taksici, 2 metre sonra durup başka müşteriyi aldı.
Taksim Meydanı'ndan Aksaray'a gitmek isteyen bir başka turist de, taksi sürücüsünün taksimetre açmayıp pazarlık yaparak 100 lira istemesiyle karşılaştı. Taksici cep telefonundan o bölgede trafik olduğunu gösterince turist 70 lira teklif etti. Bu ücreti kabul etmeyen taksici müşteriyi almadı. Aynı taksici daha sonra gelen turistlerle de pazarlık yapıp onları da almadı.