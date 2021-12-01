https://tr.sputniknews.com/20211201/tamamen-rus-kompozitlerinden-yapilma-kanada-sahip-ms-21-yolcu-ucaginin-testlerine-baslandi-1051314802.html

Tamamen Rus kompozitlerinden yapılma kanada sahip MS-21 yolcu uçağının testlerine başlandı

Tamamen Rus kompozitlerinden yapılma kanada sahip MS-21 yolcu uçağının testlerine başlandı

Rus sanayi devi Rostec, kanadı tamamen Rusya yapımı kompozit malzemelerinden üretilen MS-21 yolcu uçağının inşa edilerek test için teslim edildiğini açıkladı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T04:51+0300

2021-12-01T04:51+0300

2021-12-01T04:51+0300

dünya

sergey çemezov

rostec

yolcu uçağı

ms-21

rusya birleşik uçak şirketi (uak)

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Rostec, çatısı altında faaliyet gösteren Birleşik Uçak Şirketi’nin (UAK) ilk MS-21 yolcu uçağının inşaatını tamamladığını duyurdu.Şirketten yapılan açıklamada, uçağın kanadında kullanılan kompozitlerin tamamen yerli üretim olduğunun altı çizildi.Açıklamada, Uçağın şu anda üretici şirket Irkut’un test birimine teslim edildiği ve uzmanların önümüzdeki günlerde uçağı ilk uçuşa hazırlayacağı bildirildi.Rostec Genel Direktörü Sergey Çemezov, açıklamasında “Güçlü ve hafif kompozitler, tasarımcılara geniş bir en-boy oranına sahip bir kanat üretme ve gövdenin çapını artırmakla birlikte uçağın aerodinamiğini iyileştirme fırsatını verdi. Şunu kaydetmek isterim ki, Irkut uzmanları maksimum kısa süre içinde ithal ikamesi sorununu çözmeyi başardı ve Rus kanatlarına sahip seri uçaklarının üretimine başladı. İlk yolcu uçağın montajı, OAK ve genel olarak tüm Rus uçak sanayisi için büyük adım” ifadelerini kullandı.Çemezov, “Bu, havacılık teknolojimizin olgunluğunun kanıtı ve yaptırımlara karşı elde edilen yeni bir zafer” vurgusunu yaptı.ABD’nin 2018’de Aerokompozit şirketine yaptırım getirmesiyle Rusya’da yerli polimer kompozit malzemelerin üretimine başlandığını anımsatan Rostec Genel Direktörü, Aerokompozit şirketinin, Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom’a bağlı işletmelerin, Moskova Devlet Üniversitesi’nin yardımıyla geliştirdiği malzemeleri kullandığını anlattı.

https://tr.sputniknews.com/20210726/maks-2021-uluslararasi-havacilik-ve-uzay-fuarindan-renkli-kareler-1045057004.html

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sergey çemezov, rostec, yolcu uçağı, ms-21, rusya birleşik uçak şirketi (uak)