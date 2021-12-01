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https://tr.sputniknews.com/20211201/tartistigi-kadini-pompali-tufekle-yaralayan-adam-kadina-yonelik-siddete-karsi-bir-insanim-1051344005.html
Tartıştığı sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan adam: Kadına yönelik şiddete karşı bir insanım
Tartıştığı sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan adam: Kadına yönelik şiddete karşı bir insanım
Ankara'da tartışma sonrası sevgilisini ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan sanık, hakim karşısına çıktı. Zanlı ifadesinde "Kadına yönelik şiddete karşı bir... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T18:27+0300
2021-12-01T18:32+0300
türkiye
ankara
kadına şiddet
yaşam
kadın
ceza
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Ankara'da 2016 yılında aralarında çıkan tartışma sonrası sevgilisi Yeliz Ö.’yü ve kardeşi Murat Ö.’yü pompalı tüfekle vuran Ömer Faruk A.’nın kararın bozulmasının ardından tekrar yargılanmasına devam edildi.Mağdur Yeliz Ö.'nün 22 ameliyat geçirmesine rağmen tek gözünü kaybettiği olayla ilgili önceden verilmiş karar dosyasında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası alan sanık Ömer Faruk A., tekrar görülen davada hakim karşısına çıktı.Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ömer Faruk A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.'Böyle bir olay yaşansın istemezdim ama maalesef yaşandı' Sanık, olay günü kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek, “Böyle bir olay yaşansın istemezdim ama maalesef yaşandı. Ben buradan sizin huzurunuzda kendisinden ve ailesinden tekrar tekrar özür diliyorum. Bu duruma ben ve ailem de çok üzüldü. Kendim de kadına yönelik şiddete karşı bir insanım” dedi.Yargıtay üst sınırdan verilen cezayı çok bulduYargıtay’ın cezayı bozma ilamında cezanın üst sınırdan verilmesi çok bulunurken, cezanın makul oranda verilmesi ve haksız tahrik indiriminin ise asgari düzeyde yapılması gerektiği belirtildi. Yargıtay, diğer sanıklar Berkcan A. ve Yunus Emre T.’nin beraat kararını ise onadı.Duruşma ertelendi Yeliz Ö.’nün avukatları, Yargıtay’ın bu kararını doğru bulmadıklarını ve her türlü haksız tahrik indirimini kabul etmediklerini söyledi. Sanık Ömer Faruk A.’nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, katılan vekillerin reddi hakim talebini reddederek, duruşmayı 15 Aralık tarihine erteledi.
https://tr.sputniknews.com/20211201/kadini-yumruklayan-saldirgani-bisikletle-3-kilometre-takip-etti-polise-yakalatti-1051325012.html
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ankara, kadına şiddet, yaşam, kadın, ceza

Tartıştığı sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan adam: Kadına yönelik şiddete karşı bir insanım

18:27 01.12.2021 (güncellendi: 18:32 01.12.2021)
© meltem ulusoy / csgorselarsiv.org Kadın cinayetleri
Kadın cinayetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© meltem ulusoy / csgorselarsiv.org
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Ankara'da tartışma sonrası sevgilisini ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan sanık, hakim karşısına çıktı. Zanlı ifadesinde "Kadına yönelik şiddete karşı bir insanım" diyerek savunma yaptı.
Ankara'da 2016 yılında aralarında çıkan tartışma sonrası sevgilisi Yeliz Ö.’yü ve kardeşi Murat Ö.’yü pompalı tüfekle vuran Ömer Faruk A.’nın kararın bozulmasının ardından tekrar yargılanmasına devam edildi.
Mağdur Yeliz Ö.'nün 22 ameliyat geçirmesine rağmen tek gözünü kaybettiği olayla ilgili önceden verilmiş karar dosyasında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası alan sanık Ömer Faruk A., tekrar görülen davada hakim karşısına çıktı.
Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ömer Faruk A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

'Böyle bir olay yaşansın istemezdim ama maalesef yaşandı'

Sanık, olay günü kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek, “Böyle bir olay yaşansın istemezdim ama maalesef yaşandı. Ben buradan sizin huzurunuzda kendisinden ve ailesinden tekrar tekrar özür diliyorum. Bu duruma ben ve ailem de çok üzüldü. Kendim de kadına yönelik şiddete karşı bir insanım” dedi.

Yargıtay üst sınırdan verilen cezayı çok buldu

Yargıtay’ın cezayı bozma ilamında cezanın üst sınırdan verilmesi çok bulunurken, cezanın makul oranda verilmesi ve haksız tahrik indiriminin ise asgari düzeyde yapılması gerektiği belirtildi. Yargıtay, diğer sanıklar Berkcan A. ve Yunus Emre T.’nin beraat kararını ise onadı.

Duruşma ertelendi

Yeliz Ö.’nün avukatları, Yargıtay’ın bu kararını doğru bulmadıklarını ve her türlü haksız tahrik indirimini kabul etmediklerini söyledi. Sanık Ömer Faruk A.’nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, katılan vekillerin reddi hakim talebini reddederek, duruşmayı 15 Aralık tarihine erteledi.
Süleyman Ülke, İzmir'in Konak ilçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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