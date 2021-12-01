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TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin 'Engelli vatandaşların sorunları', HDP'nin 'Düşük faiz, yüksek kur politikalarının ekonomiye etkileri' ile CHP'nin 'Merkez... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T17:42+0300
2021-12-01T17:43+0300
politika
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Genel Kurul'da partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, engelli vatandaşlara yönelik yürürlükteki kanunların yetersiz olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 2,6 milyon engelli vatandaşın olduğu bilgisi paylaşılsa da sivil toplum kuruluşlarına göre gerçek engelli sayısının 8,5 milyonun üstünde olduğunu ifade eden Kabukcuoğlu, "Engellilerin sorunları, insani boyutu, sosyal boyutu ve iktisadi boyutu ile toplumların öncelikli ve önemli sorunları arasında yer almaktadır" diye konuştu.Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılma konusunda çeşitli problemlerle karşılaştığına dikkati çeken Kabukçuoğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yüzde 40 engellilere ayda 661 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara 991 lira aylık ödenmektedir. Bu sadece adı olan ancak kişinin ihtiyaçlarını karşılamaktan son derece uzak bir bedeldir. Bu destek; açlık sınırının yüzde 30'u, yoksulluk sınırının ise yüzde 10'udur. Yani engelli vatandaşlarımız açlık sınırının bile çok altında bir destekle hayata tutunmaya mecbur bırakılmaktadır" görüşünü dile getirdi.HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, partisinin 'Düşük faiz, yüksek kur politikalarının ekonomiye etkileri' hakkındaki grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının döviz kurlarına müdahale ettiğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla kurun yükseldiğini iddia etti.Oluç, "AKP Genel Başkanı Erdoğan yaptığı konuşmayla yangının üzerine benzin döküyor. Bu arada yanan çiftçi, esnaf, emekli oluyor, siz ise izliyorsunuz. Türk lirasını değersiz pula çevirdiniz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulu'na döviz artışının sebeplerini incelemek için talimat verdiğini anımsatan Oluç, Meclisin de bu konuda üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti.CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sizin faize savaş açtığınız yok. Siz faizcisiniz. 128 milyar doları sattınız. 19 yıllık iktidarın sonucunda millet açlık, yoksulluk ve işsizlikle baş başa kaldı. Cumhurbaşkanı konuştukça döviz artıyor. Bu yeni bir ekonomik model değil, Türkiye'yi fakirleştirmektir. Ağır bir ekonomik krizden geçiyoruz. Ülkenin piyasayla uyumlu ve aklıselim bir yönetime ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı düşük faiz politikasıyla üretim, istihdam ve ihracatın artacağını söyledi.AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Merkez Bankasının döviz rezervinin zirveye çıkarak 123 milyar dolara ulaştığını belirtti.Merkez Bankasında yapılan işlemler ve kayıtların herkese açık olduğunun altını çizen Kırkpınar, "Türkiye ekonomisi döviz kurlarına bağlı olarak büyüyen bir ülke değildir. Döviz kurları sadece ekonomik göstergelerden bir tanesidir. Döviz kurları bizim ekonomimiz için ontolojik bir rakam değildir. Bizim için önemli olan büyüme, istihdam ve ihracat rakamlarıdır" diye konuştu.CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.Daha sonra, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.
https://tr.sputniknews.com/20211124/5inci-yargi-paketini-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1051121160.html
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chp, hdp, tbmm genel kurulu, iyi parti

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi

17:42 01.12.2021 (güncellendi: 17:43 01.12.2021)
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA
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TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin 'Engelli vatandaşların sorunları', HDP'nin 'Düşük faiz, yüksek kur politikalarının ekonomiye etkileri' ile CHP'nin 'Merkez Bankası ve döviz kurlarına' ilişkin grup önerileri görüşüldü. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.
Genel Kurul'da partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, engelli vatandaşlara yönelik yürürlükteki kanunların yetersiz olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 2,6 milyon engelli vatandaşın olduğu bilgisi paylaşılsa da sivil toplum kuruluşlarına göre gerçek engelli sayısının 8,5 milyonun üstünde olduğunu ifade eden Kabukcuoğlu, "Engellilerin sorunları, insani boyutu, sosyal boyutu ve iktisadi boyutu ile toplumların öncelikli ve önemli sorunları arasında yer almaktadır" diye konuştu.
Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılma konusunda çeşitli problemlerle karşılaştığına dikkati çeken Kabukçuoğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yüzde 40 engellilere ayda 661 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara 991 lira aylık ödenmektedir. Bu sadece adı olan ancak kişinin ihtiyaçlarını karşılamaktan son derece uzak bir bedeldir. Bu destek; açlık sınırının yüzde 30'u, yoksulluk sınırının ise yüzde 10'udur. Yani engelli vatandaşlarımız açlık sınırının bile çok altında bir destekle hayata tutunmaya mecbur bırakılmaktadır" görüşünü dile getirdi.
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
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5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
24 Kasım, 22:29
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, partisinin 'Düşük faiz, yüksek kur politikalarının ekonomiye etkileri' hakkındaki grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının döviz kurlarına müdahale ettiğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla kurun yükseldiğini iddia etti.
Oluç, "AKP Genel Başkanı Erdoğan yaptığı konuşmayla yangının üzerine benzin döküyor. Bu arada yanan çiftçi, esnaf, emekli oluyor, siz ise izliyorsunuz. Türk lirasını değersiz pula çevirdiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulu'na döviz artışının sebeplerini incelemek için talimat verdiğini anımsatan Oluç, Meclisin de bu konuda üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sizin faize savaş açtığınız yok. Siz faizcisiniz. 128 milyar doları sattınız. 19 yıllık iktidarın sonucunda millet açlık, yoksulluk ve işsizlikle baş başa kaldı. Cumhurbaşkanı konuştukça döviz artıyor. Bu yeni bir ekonomik model değil, Türkiye'yi fakirleştirmektir. Ağır bir ekonomik krizden geçiyoruz. Ülkenin piyasayla uyumlu ve aklıselim bir yönetime ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı düşük faiz politikasıyla üretim, istihdam ve ihracatın artacağını söyledi.
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Merkez Bankasının döviz rezervinin zirveye çıkarak 123 milyar dolara ulaştığını belirtti.
Merkez Bankasında yapılan işlemler ve kayıtların herkese açık olduğunun altını çizen Kırkpınar, "Türkiye ekonomisi döviz kurlarına bağlı olarak büyüyen bir ülke değildir. Döviz kurları sadece ekonomik göstergelerden bir tanesidir. Döviz kurları bizim ekonomimiz için ontolojik bir rakam değildir. Bizim için önemli olan büyüme, istihdam ve ihracat rakamlarıdır" diye konuştu.
CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.
Daha sonra, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.
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