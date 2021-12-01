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https://tr.sputniknews.com/20211201/torununa-aldigi-egitici-oyuncak-kufurbaz-ve-kokainman-cikti-1051338752.html
Torununa aldığı eğitici oyuncak 'küfürbaz ve kokainman' çıktı
Torununa aldığı eğitici oyuncak 'küfürbaz ve kokainman' çıktı
Kanada'da 15 aylık torununa eğitici oyuncak alan bir büyükanne, dans eden kaktüsün kokain kullanımına dair küfürler edip şarkı söylemeye başlamasıyla şoke... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T16:41+0300
2021-12-01T16:50+0300
yaşam
oyuncak
küfür etmek
rap
kaktüs
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Kanada’nın Ontario kentinde yaşayan Ania Tanner, Walmar alışveriş sitesinden 15 aylık küçük torunu için eğitici olduğunu düşündüğü küçük, yeşil renkli, İngilizce, İspanyolca ve Lehçe (Polonya dili) şarkı söylerken aynı anda ritim tutturabilen kaktüs şeklinde bir oyuncak satın aldı.Aslen Polonyalı olan büyükanne, 26 dolar ödeyerek satın aldığı oyuncağı kutusundan çıkartıp çalıştırmaya başladığı anda büyük bir şaşkınlık yaşadı. Büyükanne, kaktüsün kokain, uyuşturucu kullanımı, intihar, depresyon ve küfürlü sözler içeren rap şarkı söylediğini anlattı.CTV News'e konuşan Tanner, "Bu oyuncak küfür ediyor ve kokainden söz ediyor. Torunum için sipariş ettiğim şey bu değildi" eleştirisi yaptı. Şarkıyı söyleyen rapçi: Haberimiz yok'Gdzie Jest Biały Węgorz' (Beyaz yılan balığı nerede?) isimli şarkının sahibi rapçi Cypis adına söz konusu oyuncak hakkında açıklama yapan Zbigniew Florek, bu durumdan kesinlikle haberlerinin olmadığını belirtti ve rahatsız olduklarını dile getirdi. Kafasının içinde sadece beş gram kokain olduğunu ve uçmaya başladığını ifade ettiği cümlelerle başlayan şarkının devamında cinsel içerikli küfürler, intihar niyeti gibi küçük çocukların davranışlarını olumsuz etkileyecek kelimeler yer alıyor. Walmart'ın oyuncağı satmaması gerektiğini söyleyen ve para iadesi istediğini söyleyen Tanner'ın şikayeti üzerine şirket, söz konusu küfürbaz kaktüsü internet sitesinden kaldırdığını açıkladı. Lehçe bilmeyen başka ailelerin kaktüs oyuncağını satın alabileceğini belirten Tanner, Noel öncesinde başka bir ailenin bu oyuncağı almasına engel olduğu için mutlu olduğunu belirtti. 2020 yılından bu yana piyasada olan dans eden eğitici kaktüsün birçok farklı versiyonu var. Nitekim bu, oyuncakla ilgili ilk şikayet değil. Bu şarkı söyleyen kaktüs Amazon, Aliexpress gibi alışveriş siteleri üzerinden satıldı ve birçok aile, 2021 temmuz ayında satın aldıkları oyuncağın uygunsuz bulduğu şarkı sözlerini fark edip şikayet etmişti.
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oyuncak, küfür etmek, rap, kaktüs

Torununa aldığı eğitici oyuncak 'küfürbaz ve kokainman' çıktı

16:41 01.12.2021 (güncellendi: 16:50 01.12.2021)
© Walmartkaktüs
kaktüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© Walmart
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Kanada'da 15 aylık torununa eğitici oyuncak alan bir büyükanne, dans eden kaktüsün kokain kullanımına dair küfürler edip şarkı söylemeye başlamasıyla şoke oldu. Şikayet üzerine söz konusu oyuncağın internet sitesindeki satışı durduruldu.
Kanada’nın Ontario kentinde yaşayan Ania Tanner, Walmar alışveriş sitesinden 15 aylık küçük torunu için eğitici olduğunu düşündüğü küçük, yeşil renkli, İngilizce, İspanyolca ve Lehçe (Polonya dili) şarkı söylerken aynı anda ritim tutturabilen kaktüs şeklinde bir oyuncak satın aldı.
Aslen Polonyalı olan büyükanne, 26 dolar ödeyerek satın aldığı oyuncağı kutusundan çıkartıp çalıştırmaya başladığı anda büyük bir şaşkınlık yaşadı. Büyükanne, kaktüsün kokain, uyuşturucu kullanımı, intihar, depresyon ve küfürlü sözler içeren rap şarkı söylediğini anlattı.

CTV News'e konuşan Tanner, "Bu oyuncak küfür ediyor ve kokainden söz ediyor. Torunum için sipariş ettiğim şey bu değildi" eleştirisi yaptı.

Şarkıyı söyleyen rapçi: Haberimiz yok

'Gdzie Jest Biały Węgorz' (Beyaz yılan balığı nerede?) isimli şarkının sahibi rapçi Cypis adına söz konusu oyuncak hakkında açıklama yapan Zbigniew Florek, bu durumdan kesinlikle haberlerinin olmadığını belirtti ve rahatsız olduklarını dile getirdi. Kafasının içinde sadece beş gram kokain olduğunu ve uçmaya başladığını ifade ettiği cümlelerle başlayan şarkının devamında cinsel içerikli küfürler, intihar niyeti gibi küçük çocukların davranışlarını olumsuz etkileyecek kelimeler yer alıyor.
Walmart'ın oyuncağı satmaması gerektiğini söyleyen ve para iadesi istediğini söyleyen Tanner'ın şikayeti üzerine şirket, söz konusu küfürbaz kaktüsü internet sitesinden kaldırdığını açıkladı.

Lehçe bilmeyen başka ailelerin kaktüs oyuncağını satın alabileceğini belirten Tanner, Noel öncesinde başka bir ailenin bu oyuncağı almasına engel olduğu için mutlu olduğunu belirtti.
2020 yılından bu yana piyasada olan dans eden eğitici kaktüsün birçok farklı versiyonu var. Nitekim bu, oyuncakla ilgili ilk şikayet değil.

Bu şarkı söyleyen kaktüs Amazon, Aliexpress gibi alışveriş siteleri üzerinden satıldı ve birçok aile, 2021 temmuz ayında satın aldıkları oyuncağın uygunsuz bulduğu şarkı sözlerini fark edip şikayet etmişti.
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