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https://tr.sputniknews.com/20211201/turkiye-kasaplar-federasyonu-baskani-yalcindag-et-krizi-yasayabiliriz-1051325525.html
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ: Et krizi yaşayabiliriz
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ: Et krizi yaşayabiliriz
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, ‘’Kesilen hayvanının yerine hayvan konamayacak, et krizi yaşanmasıyla muhatap olacağız. Böyle bir... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T13:04+0300
2021-12-01T13:04+0300
ekonomi
zam
türkiye kasaplar federasyonu
et
fazlı yalçındağ
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Yalçındağ, bir süre sonra Türkiye'de 'et krizi' yaşanacağını belirterek, "Sorgulanması gereken, kasaplardaki etiketler değil, vatandaşın satın alma gücü olmalı" dedi. Beyaz et fiyatlarının kırmızı etle yarışır durumda olduğunu söyleyen Yalçındağ, "Et alınabilirliği ile konuşulmalı. 2 yıl önce 1 liraya alınan yem şimdi 3-4 lira ise, bu da kaçınılmaz bir şekilde et fiyatlarına yansıyacak. Kesilen hayvanının yerine hayvan konamayacak, et krizi yaşanması ile muhatap olacağız. Böyle bir sıkıntının içerisindeyiz. Türkiye’de neyin fiyatına zam gelmiyor ki, etin fiyatına zam gelmesin” diye konuştu. Sözcü'den Cem Yıldırım'a konuşan Yalçındağ, TÜİK'e göre 1 milyon 200 bin tona yakın bir et üretimi göründüğünü ancak bunun sağlıklı bir rakam olmadığını söyledi. Yalçındağ, "Kurban bayramında 900 bin kadar büyükbaş hayvan, 3 milyon civarında da küçükbaş hayvanı kurban ediyoruz. Bunların toplam et üretimi noktasındaki ifadesi, 300 bin ton civarındadır. Ayda 150 bin ton et tüketildiği noktasına geliyoruz. Türkiye’de sorgulanması gereken, vatandaşın gelirinin satın alma gücüdür" dedi. '2 yıl önce 1 liraya aldığı yem, şimdi 3-4 liraya çıktı'Yem hammaddesinin yüzde 70’inin dövizle ithal edildiğini vurgulayan Yalçındağ, şöyle konuştu: "Hayvan kendisine de bakıyor, yavrusuna da bakıyor, sahibine de bakıyor ama bizim memleketimizde bir yerden dana alıyorsunuz, bir yerden yem alıyorsunuz. İkisini birleştirip et üretmeye çalışıyorsunuz. Yem hammaddesinin yüzde 70’i dövizle ithal ediliyor. 2 yıl önce 1 liraya aldığı yem, şimdi 3-4 liraya çıktı bu da kaçınılmaz bir şekilde et fiyatlarına yansıyacaktır. Bizim için önemli olan vatandaşın alabilmesi ama aynı zaman üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, üreticimizin de yaptığı işten para kazanması lazım."'İneği besliyor karşılığında aldığı sütü sattığında, verdiği yemin parasına alamıyor'"Ondan sonrada meslekte isteksizlik ortaya çıkacak. Kesilen hayvanının yerine hayvan koyamayacak, giderek yeniden et krizi yaşanması ile muhatap olacağız. Böyle bir sıkıntının içerisindeyiz yani, Türkiye’de neyin fiyatına zam gelmiyor ki, etin fiyatına zam gelmesin. Çiğ süt fiyatları 4.70 TL olarak açıklandı ama geç kalındı. Bir sürü inek kesildi süt para etmediği için. İneği besliyor karşılığında aldığı sütü sattığında, verdiği yemin parasına alamıyor, bu sefer bir tek çare var götürüp mezbahaya kestiriyor. Şimdi süt para etmezse, inek beslenmez. İnek beslenmezse, dana olmaz. Dana olmazsa da et olmaz. Siz de et problemi yaşarsınız."
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zam, türkiye kasaplar federasyonu, et, fazlı yalçındağ

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ: Et krizi yaşayabiliriz

13:04 01.12.2021
© AAKırmızı et, kasap
Kırmızı et, kasap - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA
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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, ‘’Kesilen hayvanının yerine hayvan konamayacak, et krizi yaşanmasıyla muhatap olacağız. Böyle bir sıkıntının içerisindeyiz. Türkiye'de neyin fiyatına zam gelmiyor ki, etin fiyatına zam gelmesin’’ dedi.
Yalçındağ, bir süre sonra Türkiye'de 'et krizi' yaşanacağını belirterek, "Sorgulanması gereken, kasaplardaki etiketler değil, vatandaşın satın alma gücü olmalı" dedi.
Beyaz et fiyatlarının kırmızı etle yarışır durumda olduğunu söyleyen Yalçındağ, "Et alınabilirliği ile konuşulmalı. 2 yıl önce 1 liraya alınan yem şimdi 3-4 lira ise, bu da kaçınılmaz bir şekilde et fiyatlarına yansıyacak. Kesilen hayvanının yerine hayvan konamayacak, et krizi yaşanması ile muhatap olacağız. Böyle bir sıkıntının içerisindeyiz. Türkiye’de neyin fiyatına zam gelmiyor ki, etin fiyatına zam gelmesin” diye konuştu.
Sözcü'den Cem Yıldırım'a konuşan Yalçındağ, TÜİK'e göre 1 milyon 200 bin tona yakın bir et üretimi göründüğünü ancak bunun sağlıklı bir rakam olmadığını söyledi.
Yalçındağ, "Kurban bayramında 900 bin kadar büyükbaş hayvan, 3 milyon civarında da küçükbaş hayvanı kurban ediyoruz. Bunların toplam et üretimi noktasındaki ifadesi, 300 bin ton civarındadır. Ayda 150 bin ton et tüketildiği noktasına geliyoruz. Türkiye’de sorgulanması gereken, vatandaşın gelirinin satın alma gücüdür" dedi.

'2 yıl önce 1 liraya aldığı yem, şimdi 3-4 liraya çıktı'

Yem hammaddesinin yüzde 70’inin dövizle ithal edildiğini vurgulayan Yalçındağ, şöyle konuştu:
"Hayvan kendisine de bakıyor, yavrusuna da bakıyor, sahibine de bakıyor ama bizim memleketimizde bir yerden dana alıyorsunuz, bir yerden yem alıyorsunuz. İkisini birleştirip et üretmeye çalışıyorsunuz. Yem hammaddesinin yüzde 70’i dövizle ithal ediliyor. 2 yıl önce 1 liraya aldığı yem, şimdi 3-4 liraya çıktı bu da kaçınılmaz bir şekilde et fiyatlarına yansıyacaktır. Bizim için önemli olan vatandaşın alabilmesi ama aynı zaman üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, üreticimizin de yaptığı işten para kazanması lazım."

'İneği besliyor karşılığında aldığı sütü sattığında, verdiği yemin parasına alamıyor'

"Ondan sonrada meslekte isteksizlik ortaya çıkacak. Kesilen hayvanının yerine hayvan koyamayacak, giderek yeniden et krizi yaşanması ile muhatap olacağız. Böyle bir sıkıntının içerisindeyiz yani, Türkiye’de neyin fiyatına zam gelmiyor ki, etin fiyatına zam gelmesin. Çiğ süt fiyatları 4.70 TL olarak açıklandı ama geç kalındı. Bir sürü inek kesildi süt para etmediği için. İneği besliyor karşılığında aldığı sütü sattığında, verdiği yemin parasına alamıyor, bu sefer bir tek çare var götürüp mezbahaya kestiriyor. Şimdi süt para etmezse, inek beslenmez. İnek beslenmezse, dana olmaz. Dana olmazsa da et olmaz. Siz de et problemi yaşarsınız."
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