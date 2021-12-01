https://tr.sputniknews.com/20211201/turkiye-uzay-ajansi-acikladi-bir-asteroit-tarafindan-vurulacak-miyiz-1051328185.html

Türkiye Uzay Ajansı açıkladı: 'Bir asteroit tarafından vurulacak mıyız?'

Türkiye Uzay Ajansı açıkladı: 'Bir asteroit tarafından vurulacak mıyız?'

Dünya'nın bir asteroit tarafından tehdit altında olduğu dedikodularına açıklık getirildi. TUA, asteroidin Dünya'nın 4.5 milyon kilometre yakınından geçeceğini... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T13:41+0300

2021-12-01T13:41+0300

2021-12-01T13:46+0300

nasa

yaşam

iddia

çarpışma

türkiye uzay ajansı

asteroit

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Son günlerde 2018 AH adlı dev asteroidin bu ay sonunda Dünya'ya yaklaşacağı ve çarpacağına dair endişeler bilim dünyasının gündeminde. Bazı bilim insanları, söz konusu gök cisiminin Dünya'ya çarpması durumunda büyük çapta insani ve maddi yıkımla karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyardı.Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise söylentilere son noktayı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koydu.'Bir asteroit tarafından vurulacak mıyız?' başlığıyla yapılan açıklamada, küresel bir felakete neden olabilecek tehlikeli asteroitlerin son derece nadir olduğu kaydedildi.'Dünya'ya çarpması beklenmiyor'Açıklamada, "Bu tanımlamada yer alan asteroitlerin eşik boyutunun yarım km ile 1 km arasında olduğu kabul edilmektedir. Bu cisimler, Dünya'yı ortalama olarak yalnızca her 1000 yüzyılda bir etkiler" denildi.Bahsi geçen 2018 AH isimli asteroidin, Dünya'ya çarpmasının beklenmediği aktarılırken, "Bu asteroit, Dünya'nın yaklaşık 4.5 milyon km yakınından geçecektir. Bu mesafe Dünya ile Ay arasındaki mesafenin neredeyse 12 katıdır" bilgisi paylaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211129/nasa-uyardi-atom-bombasindan-800-kat-daha-guclu-asteroit-dunyaya-yaklasiyor-1051253194.html

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nasa, iddia, çarpışma, türkiye uzay ajansı, asteroit