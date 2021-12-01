https://tr.sputniknews.com/20211201/turkiyede-22-bin-556--yeni-vaka-tespit-edildi-196-kisi-koronavirus-nedeniyle-yasamini-yitirdi-1051345880.html

Türkiye'de 22 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 22 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T19:28+0300

2021-12-01T19:28+0300

2021-12-01T20:13+0300

koronavirüs

koronavirüs

test

fahrettin koca

vaka

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 113 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,69 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 516 bin 813 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

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koronavirüs, test, fahrettin koca, vaka, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını