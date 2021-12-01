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https://tr.sputniknews.com/20211201/tutmak-istedigi-tabelayla-birlikte-uctu-1051325157.html
Tutmak istediği tabelayla birlikte uçtu
Tutmak istediği tabelayla birlikte uçtu
İstanbul'u etkisi altına alan fırtına sırasında bir kişi, komşusuna yardım ederken taşımaya çalıştığı tabelayla birlikte sürüklendi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T12:45+0300
2021-12-01T12:45+0300
2021-12-01T12:44+0300
yaşam
istanbul
esenyurt
tabela
fırtına
rüzgar
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İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtınada, komşusunun fırtına nedeniyle düşen tabelasını kaldırmasına yardım etmek isteyen bir adam metrelerce sürüklendi. Adamın yara almadan kurtulduğu olayın videosu, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.
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istanbul, esenyurt, tabela, fırtına, rüzgar
Tutmak istediği tabelayla birlikte uçtu
İstanbul'u etkisi altına alan fırtına sırasında bir kişi, komşusuna yardım ederken taşımaya çalıştığı tabelayla birlikte sürüklendi.
İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtınada, komşusunun
fırtına nedeniyle düşen tabelasını kaldırmasına yardım etmek isteyen bir adam metrelerce sürüklendi.
Adamın yara almadan kurtulduğu olayın videosu, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.