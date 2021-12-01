Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211201/twitter-kisilerin-rizasi-disinda-fotograflarinin-paylasilmasina-yasak-getirdi-1051318978.html
Twitter kişilerin rızası dışında fotoğraflarının paylaşılmasına yasak getirdi
Twitter kişilerin rızası dışında fotoğraflarının paylaşılmasına yasak getirdi
Twitter kişilerin kendilerini içeren resimlerin veya videoların kaldırılmasını talep etmesine izin veren bir uygulama başlattı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T09:57+0300
2021-12-01T10:12+0300
yaşam
özel hayatın gizliliği
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1043977544_0:228:2191:1460_1920x0_80_0_0_5f7e83156c854348acfc12670de10773.jpg
Özel hayatın mahremiyetine ilişkin mevcut kuralları genişleten şirket, kullanıcılara kendilerine ait fotoğraf ve videoların başkalarınca paylaşılması durumunda Twitter'ın bu görüntüleri kaldırılmasını talep etmesine imkan tanıyacak. Kişisel bilgilere yönelik mevcut yasağı, medya içeriklerini de kapsayacak şekilde genişleten Twitter böylelikle taciz veya mahremiyet ihlallerini önlemeyi amaçlıyor. Ancak bu düzenleme, 'kamu yararına paylaşılan veya kamu söylemine değer katan' paylaşımları istisna olarak ele alacak.Twitter Güvenliği tarafından değişikliğe ilişkin yapılan açıklamada "Fotoğraf ve video gibi kişisel medya içerikleri bir kişinin bireysel mahremiyetini ihlal edebilir ve duygusal ya da fiziksel zarara neden olabilir. Özel medya içeriklerinin kötüye kullanımı herkesi etkileyebilir, fakat kadınlar, aktivistler, muhalifler ve azınlık toplulukları mensuplarını çok daha fazla etkileyecektir" ifadelerine yer verildi.Yeni düzenlemenin tüm gerçek kişilerin görsellerde yer alan kişilerin izni olmadan paylaşılan her çeşitteki medya içeriklerini kapsadığı belirtilirken, Twitter'ın hangi durumlarda görselleri kaldıramayacağına ilişkin de bilgi verildi. Buna göre, düzenleme ünlü sanatçılar ve siyasetçiler gibi halka mal olmuş kişilerin görüntülerini kapsamayacak. Twitter aynı zamanda cinsel içerik barındıran görüntülerin rıza dışında paylaşılmasının yasaklanması gibi mevcut kuralların yanı sıra diğer bir takım durumları da dikkate alacak.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Twitter, bu gibi durumlarda basın organlarında yayınlanan görüntüleri kaldırmayabileceğini belirtirken, 'belirli bir görsel ve beraberindeki tweet toplumsal söyleme değer katıyor, halkın yararına paylaşılıyor, yada toplumla ilgiliyse' görsellerin kaldırılmasını bu durumları dikkate alarak değerlendireceğini kaydetti.Amaç her ne kadar internet üzerindeki taciz ve zorbalık kampanyaları kapsamında paylaşılan fotoğraf ve videoları kaldırmak olsa da, pratikteki uygulamasının, Twitter'ın belirli bir duruma ilişkin nüansları kendi başına yargılamasına bağlı olacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1043977544_0:0:1947:1460_1920x0_80_0_0_e97ba0c802632964be44750a0c49bdcc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
özel hayatın gizliliği, twitter

Twitter kişilerin rızası dışında fotoğraflarının paylaşılmasına yasak getirdi

09:57 01.12.2021 (güncellendi: 10:12 01.12.2021)
© AP Photo / Matt RourkeTwitter logo
Twitter logo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Matt Rourke
Abone ol
Twitter kişilerin kendilerini içeren resimlerin veya videoların kaldırılmasını talep etmesine izin veren bir uygulama başlattı.
Özel hayatın mahremiyetine ilişkin mevcut kuralları genişleten şirket, kullanıcılara kendilerine ait fotoğraf ve videoların başkalarınca paylaşılması durumunda Twitter'ın bu görüntüleri kaldırılmasını talep etmesine imkan tanıyacak.
Kişisel bilgilere yönelik mevcut yasağı, medya içeriklerini de kapsayacak şekilde genişleten Twitter böylelikle taciz veya mahremiyet ihlallerini önlemeyi amaçlıyor. Ancak bu düzenleme, 'kamu yararına paylaşılan veya kamu söylemine değer katan' paylaşımları istisna olarak ele alacak.
Twitter Güvenliği tarafından değişikliğe ilişkin yapılan açıklamada "Fotoğraf ve video gibi kişisel medya içerikleri bir kişinin bireysel mahremiyetini ihlal edebilir ve duygusal ya da fiziksel zarara neden olabilir. Özel medya içeriklerinin kötüye kullanımı herkesi etkileyebilir, fakat kadınlar, aktivistler, muhalifler ve azınlık toplulukları mensuplarını çok daha fazla etkileyecektir" ifadelerine yer verildi.
Yeni düzenlemenin tüm gerçek kişilerin görsellerde yer alan kişilerin izni olmadan paylaşılan her çeşitteki medya içeriklerini kapsadığı belirtilirken, Twitter'ın hangi durumlarda görselleri kaldıramayacağına ilişkin de bilgi verildi. Buna göre, düzenleme ünlü sanatçılar ve siyasetçiler gibi halka mal olmuş kişilerin görüntülerini kapsamayacak. Twitter aynı zamanda cinsel içerik barındıran görüntülerin rıza dışında paylaşılmasının yasaklanması gibi mevcut kuralların yanı sıra diğer bir takım durumları da dikkate alacak.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hesap sahiplerinin şiddet içeren bir eylem sonrasında ya da kamu yararı nedeniyle haber değeri taşıyan bir olayın parçası olmak gibi bir kriz durumundaki birine yardım etmek amacıyla kişilerin fotoğraflarını ya da videolarını paylaşabildiği durumlar olduğunun farkındayız. Ve bu durumlar bir kişinin bireysel güvenlik risklerinden daha ağır basabilir."

Twitter, bu gibi durumlarda basın organlarında yayınlanan görüntüleri kaldırmayabileceğini belirtirken, 'belirli bir görsel ve beraberindeki tweet toplumsal söyleme değer katıyor, halkın yararına paylaşılıyor, yada toplumla ilgiliyse' görsellerin kaldırılmasını bu durumları dikkate alarak değerlendireceğini kaydetti.
Amaç her ne kadar internet üzerindeki taciz ve zorbalık kampanyaları kapsamında paylaşılan fotoğraf ve videoları kaldırmak olsa da, pratikteki uygulamasının, Twitter'ın belirli bir duruma ilişkin nüansları kendi başına yargılamasına bağlı olacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:12Gaziantep'te bebeğe işkence eden Yunus Göç'ün ifadesi ortaya çıktı
10:57Rusya: Yaklaşık 150 bin doz Sputnik M aşısı üretildi
10:56Kahve fiyatları 11 ayda yüzde 300 arttı
10:46İsrail: İlk işaretler, mevcut aşıların Omicron'a karşı koruma sağladığı yönünde
10:42Akşener: Mansur Yavaş’ın arkasında biz varız, Ankaralılar var
10:39Kripto para borsasında milyarlık 'Bitrota' vurgunu
10:33'Eren Kış-9 Operasyonu' başladı
10:31Çavuşoğlu: Cuma günü Erdoğan, Putin ile konuşacak
10:17Rusya, 380’den fazla kişinin tahliyesi için Afganistan’da
10:15Milli Eğitim Şurası 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor
09:57Twitter kişilerin rızası dışında fotoğraflarının paylaşılmasına yasak getirdi
09:57Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bazı provokatörler CHP mitingine suikast düzenleyebilir
09:55Barlas: HDP'yi kapatmayalım, bunun yerine CHP'yi HDP'ye katalım
09:44Meteoroloji'den 'Fırtınanın ardından kar geliyor' açıklaması: Sıcaklık 12 derece birden düşecek
09:37Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin Yavaş'a yönelik sözlerine yanıt
09:37Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı
09:33Selvi: İYİ Parti, CHP’yi geçmek istediği için ağabeylik rolü yerine eşit olmayı önemsiyor
09:20'Eşit temsiliyet' kanunu AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
09:17Rusya'da pembe ışıkların sızdığı apartman dairelerinde neler oluyor?
08:26NASA, yeni bir gezegen keşfetti: Bir yıl yalnızca 16 saat sürüyor