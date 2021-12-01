https://tr.sputniknews.com/20211201/twitter-kisilerin-rizasi-disinda-fotograflarinin-paylasilmasina-yasak-getirdi-1051318978.html

Twitter kişilerin rızası dışında fotoğraflarının paylaşılmasına yasak getirdi

Twitter kişilerin rızası dışında fotoğraflarının paylaşılmasına yasak getirdi

Twitter kişilerin kendilerini içeren resimlerin veya videoların kaldırılmasını talep etmesine izin veren bir uygulama başlattı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T09:57+0300

2021-12-01T09:57+0300

2021-12-01T10:12+0300

yaşam

özel hayatın gizliliği

twitter

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Özel hayatın mahremiyetine ilişkin mevcut kuralları genişleten şirket, kullanıcılara kendilerine ait fotoğraf ve videoların başkalarınca paylaşılması durumunda Twitter'ın bu görüntüleri kaldırılmasını talep etmesine imkan tanıyacak. Kişisel bilgilere yönelik mevcut yasağı, medya içeriklerini de kapsayacak şekilde genişleten Twitter böylelikle taciz veya mahremiyet ihlallerini önlemeyi amaçlıyor. Ancak bu düzenleme, 'kamu yararına paylaşılan veya kamu söylemine değer katan' paylaşımları istisna olarak ele alacak.Twitter Güvenliği tarafından değişikliğe ilişkin yapılan açıklamada "Fotoğraf ve video gibi kişisel medya içerikleri bir kişinin bireysel mahremiyetini ihlal edebilir ve duygusal ya da fiziksel zarara neden olabilir. Özel medya içeriklerinin kötüye kullanımı herkesi etkileyebilir, fakat kadınlar, aktivistler, muhalifler ve azınlık toplulukları mensuplarını çok daha fazla etkileyecektir" ifadelerine yer verildi.Yeni düzenlemenin tüm gerçek kişilerin görsellerde yer alan kişilerin izni olmadan paylaşılan her çeşitteki medya içeriklerini kapsadığı belirtilirken, Twitter'ın hangi durumlarda görselleri kaldıramayacağına ilişkin de bilgi verildi. Buna göre, düzenleme ünlü sanatçılar ve siyasetçiler gibi halka mal olmuş kişilerin görüntülerini kapsamayacak. Twitter aynı zamanda cinsel içerik barındıran görüntülerin rıza dışında paylaşılmasının yasaklanması gibi mevcut kuralların yanı sıra diğer bir takım durumları da dikkate alacak.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Twitter, bu gibi durumlarda basın organlarında yayınlanan görüntüleri kaldırmayabileceğini belirtirken, 'belirli bir görsel ve beraberindeki tweet toplumsal söyleme değer katıyor, halkın yararına paylaşılıyor, yada toplumla ilgiliyse' görsellerin kaldırılmasını bu durumları dikkate alarak değerlendireceğini kaydetti.Amaç her ne kadar internet üzerindeki taciz ve zorbalık kampanyaları kapsamında paylaşılan fotoğraf ve videoları kaldırmak olsa da, pratikteki uygulamasının, Twitter'ın belirli bir duruma ilişkin nüansları kendi başına yargılamasına bağlı olacak.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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özel hayatın gizliliği, twitter