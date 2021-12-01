https://tr.sputniknews.com/20211201/uyusturucu-bagimlisi-kendi-evini-atese-verdi-1051315563.html

Uyuşturucu bağımlısı kendi evini ateşe verdi

Uyuşturucu bağımlısı kendi evini ateşe verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, önce annesine video atıp daha sonra evi ateşe verdi. Polis ekiplerinin uzun... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T06:05+0300

2021-12-01T06:05+0300

2021-12-01T06:04+0300

yaşam

aydın

yangın

kuşadası

müdahale

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Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.T., akşam saatlerinde annesinden para istediği ileri sürüldü. Annesinin parayı vermeyi reddetmesi üzerine evi ateşe vereceğini söyleyen S.T., telefonu kapattı.Annesinin ihbarı üzerine olay yerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri geldi. Kapıyı çalan ekipler S.T.'yi kapıyı açması için uzun süre uğraştı. Savcılık tarafından verilen izin ile çilingir yardımıyla eve girmek için hazırlık yapan ekipler, bu sırada evden dumanlar ve ateşin çıktığını görmesi üzerine kapıyı kırmak için tekmelemeye başladı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edilirken, bu sırada S.T. kapıyı açtı.Dumanların içerisinden çıkarılan şahıs gözaltına alındı. Devriye ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polisler, damacana ve yangın tüpü ile alevlere müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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aydın, yangın, kuşadası, müdahale