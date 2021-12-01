https://tr.sputniknews.com/20211201/wp-beyaz-saray-putin-ile-bidenin-sanal-gorusme-yapmasina-yonelik-secenekler-uzerinde-calisiyor-1051311738.html
WP: Beyaz Saray, Putin ile Biden'ın sanal görüşme yapmasına yönelik seçenekler üzerinde çalışıyor
WP: Beyaz Saray, Putin ile Biden'ın sanal görüşme yapmasına yönelik seçenekler üzerinde çalışıyor
ABD yönetiminin, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında aralık ayında video konferans yöntemiyle sanal bir görüşme... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T01:03+0300
2021-12-01T01:03+0300
2021-12-01T01:03+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
kremlin
dmitriy peskov
joe biden
görüşme
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ABD yönetiminn, önümüzdeki ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılması planlanan video konferans görüşmesinin seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü.Washington Post'un (WP) kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Beyaz Saray, Kiev'e ek askeri yardım sunulması ve Moskova'ya potansiyel yaptırımlar da dahil Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını çevrelemenin seçeneklerini gözden geçiriyor. Bu istişareler, Biden ve yardımcıları tarafından önümüzdeki ay Putin'le yapılacak video konferans görüşmesinin hazırlıkları kapsamında yürütülüyor" denildi.WP'ye konuşan analistler, bu görüşmenin Washington'un Moskova'ya Ukrayna'ya saldırının bedelini belirtme fırsatı ve bölgede gerilimi azaltmanın yolu olacağını kaydetti.Haberde, "ABD yönetiminin üyeleri, şu anda bir taraftan Rusya'ya Ukrayna sınırında bir krizin kabul edilemez olduğunu gösterecek, diğer taraftan durumun ciddi şekilde tırmanmasını provoke etmeyecek bir yaklaşım geliştirmeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi.Peskov: Görüşmenin perspektifleriyle ilgili yeni bir haber yokÖte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Biden görüşmesinin perspektifleriyle ilgili yeni bir haber olmadığını söyledi.Peskov, bu konunun Stockholm'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelmeleri halinde Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken tarafından istişare edileceğini ekledi.Putin ile Biden arasındaki zirvenin hazırlık çalışmalarının ileri aşamada olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'la yapılan istişarelerin liderlerin yüz yüze formatta görüşmesine yönelik olmadığının altını çizmişti.Ryabkov, "Ancak bu, görüşmenin önemini hiçbir şekilde azaltmaz. Bu söz konusu dahi değil, aksine mevcut durum ve ikili ilişkilerdeki ve uluslararası arenadaki sorunlar dikkate alınınca, bence tarafların görüşmesi çok büyük bir kilometre taşı olacak" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211130/ryabkov-rusya-abdnin-rus-diplomatlari-sinir-disi-etmesine-mutlaka-karsilik-verecek-1051274538.html
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abd, rusya, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov, joe biden, görüşme
WP: Beyaz Saray, Putin ile Biden'ın sanal görüşme yapmasına yönelik seçenekler üzerinde çalışıyor
ABD yönetiminin, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında aralık ayında video konferans yöntemiyle sanal bir görüşme düzenlenmesine yönelik seçenekler üzerinde çalıştığı açıklandı.
ABD yönetiminn, önümüzdeki ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılması planlanan video konferans görüşmesinin seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü.
Washington Post'un (WP) kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Beyaz Saray, Kiev'e ek askeri yardım sunulması ve Moskova'ya potansiyel yaptırımlar da dahil Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını çevrelemenin seçeneklerini gözden geçiriyor. Bu istişareler, Biden ve yardımcıları tarafından önümüzdeki ay Putin'le yapılacak video konferans görüşmesinin hazırlıkları kapsamında yürütülüyor" denildi.
WP'ye konuşan analistler, bu görüşmenin Washington'un Moskova'ya Ukrayna'ya saldırının bedelini belirtme fırsatı ve bölgede gerilimi azaltmanın yolu olacağını kaydetti.
Haberde, "ABD yönetiminin üyeleri, şu anda bir taraftan Rusya'ya Ukrayna sınırında bir krizin kabul edilemez olduğunu gösterecek, diğer taraftan durumun ciddi şekilde tırmanmasını provoke etmeyecek bir yaklaşım geliştirmeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi.
Peskov: Görüşmenin perspektifleriyle ilgili yeni bir haber yok
Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Biden görüşmesinin perspektifleriyle ilgili yeni bir haber olmadığını söyledi.
Peskov, bu konunun Stockholm'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelmeleri halinde Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken tarafından istişare edileceğini ekledi.
Putin ile Biden arasındaki zirvenin hazırlık çalışmalarının ileri aşamada olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'la yapılan istişarelerin liderlerin yüz yüze formatta görüşmesine yönelik olmadığının altını çizmişti.
Ryabkov, "Ancak bu, görüşmenin önemini hiçbir şekilde azaltmaz. Bu söz konusu dahi değil, aksine mevcut durum ve ikili ilişkilerdeki ve uluslararası arenadaki sorunlar dikkate alınınca, bence tarafların görüşmesi çok büyük bir kilometre taşı olacak" demişti.