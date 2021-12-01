https://tr.sputniknews.com/20211201/yardim-almaya-gittiler-hesaplarina-fazla-yatan-41-bin-180-tlyi-iade-ettiler-1051314030.html

Yardım almaya gittiler, hesaplarına fazla yatan 41 bin 180 TL'yi iade ettiler

Yardım almaya gittiler, hesaplarına fazla yatan 41 bin 180 TL'yi iade ettiler

Şanlıurfa’da, PTT'den çocuklarının eğitimi için yapılan 'Şartlı Nakit Transferi' yardımını almaya gittiklerinde, hesaplarındaki yüklü miktardaki ödemeyi fark... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T03:30+0300

2021-12-01T03:30+0300

2021-12-01T03:30+0300

türkiye

şanlıurfa

ptt

atm

siverek

ramazan kızılkaya

fahri baksever

halil ibrahim istemil

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Ramazan Kızılkaya, Fahri Baksever ve Halil İbrahim İstemil, sabah saatlerinde çocuklarının eğitimi için ödenen 'Şartlı Nakit Transferi' yardımını almak için PTT'ye gitti. ATM'de işlem yapan Ramazan Kızılkaya hesabına 23 bin 580, Halil İbrahim İstemil 15 bin 400 ve Fahri Baksever de 2 bin 200 TL fazla para yatırıldığını gördü. Yanlışlık olduğunu anlayan Kızılkaya, İstemil ve Baksever, gittikleri PTT şubesinde durumu anlatıp paranın fazlasını iade etti. Sistem arızası nedeniyle paranın fazla yatırıldığını öğrenen Ramazan Kızılkaya, "Her ay çocuklarımız için eğitim yardımı ödemeleri yapılıyor. Ben de sabah parayı çekmeye geldiğimde hesapta 23 bin 580 TL fazla parayla karşılaştım. Şaşırdım ve yanlışlık olduğunu fark ederek PTT müdürlüğüne konuyu anlattım. Yetkililer de sistem arızası nedeniyle yanlışlık olduğunu söylediler. Hakkım olmayan parayı tutanakla PTT yetkililerine teslim ettim" dedi. Halil İbrahim İstemil ile Fahri Baksever de yanlışlıkla yatan fazla parayı tutanakla iade ettiklerini dile getirdi.

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şanlıurfa, ptt, atm, siverek, ramazan kızılkaya, fahri baksever , halil ibrahim istemil