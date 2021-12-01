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Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bazı provokatörler CHP mitingine suikast düzenleyebilir
Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bazı provokatörler CHP mitingine suikast düzenleyebilir
Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, hafta sonu Ankara'da Alparslan Türkeş'in anma etkinliğine yapılan saldırıyı hatırlatarak, "Türkeş Vakfı'nın basılması üzerine... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T09:57+0300
2021-12-01T10:23+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
süleyman soylu
mansur yavaş
orhan uğuroğlu
alparslan türkeş
miting
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Uğuroğlu, bugünkü köşe yazısında Alparslan Türkeş anmasına yapılan saldırıyı ve olaya ilişkin tepkileri kaleme aldı. "Bahçeli neden hâlâ kınamamaktadır? Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı nerededir? Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül neden suskundur?" diye soran Uğuroğlu, CHP'nin 4 Aralık'ta Mersin'de yapacağı mitinge suikast düzenlenebileceğini belirtti. Uğurluoğlu, şu ifadeleri kullandı: "4 Aralık 2021 tarihinde CHP Mersin'de miting yapacaktır. Türkeş Vakfının basılması üzerine bana gelen herhangi bir bilgi ve ihbar yok ama endişem odur ki bazı provokatörler bu mitinge suikast düzenleyebilirler. Polis gerekli istihbaratı bugünden yapmalı, CHP mitingini sabote etmek isteyenlere kesinlikle engel olmalıdır. CHP genel merkezi de teşkilatları da bu konuya özel bir önem vermelidir. AKP ve MHP ittifakının nerede, ne zaman, ne yapacağını bilmek mümkün değildir.Değerli okurlarım, Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasi suikast" uyarısı ile açıkça görüldü ki haklıdır. Anlaşıldı ki; AKP ve MHP ittifakı siyasi rakiplerine, medyaya, sivil toplum kuruluşlarına seçime kadar her türlü baskıyı ve siyasi saldırıyı yapacaklar. Milleti sokağa dökmek, kaos çıkartmak ve sonucunda da muhalefeti suçlamayı hedefleyebilirler. Muhalefet partilerinin bu tuzaklara asla düşmemeleri gerekir. Tam yazımı bitirirken Türkeş'i anma töreninde yaşanan olayları soran gazeteciye Devlet Bahçeli dedi ki; -"Mansur Yavaş dikkat etsin arkasında ülkücü nefes vardır…" Bu tehdit ve hedef gösterme değil midir? Bahçeli CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "Geliyor gelmekte olan" sloganı için ise diyor ki; -"Gidiyor gitmekte olan…" Bu tehdit ve hedef gösterme değil midir? Bahçeli milyonlarca kişinin oyunu alan; -CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve -Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı neden ve kimlere hedef göstermektedir? Kılıçdaroğlu ve Yavaş'a saldırı olursa bunun hesabını Bahçeli nasıl verecektir?"
https://tr.sputniknews.com/20211124/kilicdaroglu-milletimizin-sesini-dinlemek-uzere-haydi-meydana-diyorum-ilk-mitingimiz-mersinde-1051116146.html
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, süleyman soylu, mansur yavaş, orhan uğuroğlu, alparslan türkeş, miting

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bazı provokatörler CHP mitingine suikast düzenleyebilir

09:57 01.12.2021 (güncellendi: 10:23 01.12.2021)
© AA / Aytaç ÜnalKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA / Aytaç Ünal
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Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, hafta sonu Ankara'da Alparslan Türkeş'in anma etkinliğine yapılan saldırıyı hatırlatarak, "Türkeş Vakfı'nın basılması üzerine bana gelen herhangi bir bilgi ve ihbar yok ama endişem odur ki bazı provokatörler bu mitinge suikast düzenleyebilirler" dedi.
Uğuroğlu, bugünkü köşe yazısında Alparslan Türkeş anmasına yapılan saldırıyı ve olaya ilişkin tepkileri kaleme aldı.
"Bahçeli neden hâlâ kınamamaktadır? Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı nerededir? Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül neden suskundur?" diye soran Uğuroğlu, CHP'nin 4 Aralık'ta Mersin'de yapacağı mitinge suikast düzenlenebileceğini belirtti.
Uğurluoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"4 Aralık 2021 tarihinde CHP Mersin'de miting yapacaktır. Türkeş Vakfının basılması üzerine bana gelen herhangi bir bilgi ve ihbar yok ama endişem odur ki bazı provokatörler bu mitinge suikast düzenleyebilirler. Polis gerekli istihbaratı bugünden yapmalı, CHP mitingini sabote etmek isteyenlere kesinlikle engel olmalıdır. CHP genel merkezi de teşkilatları da bu konuya özel bir önem vermelidir. AKP ve MHP ittifakının nerede, ne zaman, ne yapacağını bilmek mümkün değildir.
Değerli okurlarım, Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasi suikast" uyarısı ile açıkça görüldü ki haklıdır. Anlaşıldı ki; AKP ve MHP ittifakı siyasi rakiplerine, medyaya, sivil toplum kuruluşlarına seçime kadar her türlü baskıyı ve siyasi saldırıyı yapacaklar. Milleti sokağa dökmek, kaos çıkartmak ve sonucunda da muhalefeti suçlamayı hedefleyebilirler. Muhalefet partilerinin bu tuzaklara asla düşmemeleri gerekir.
Tam yazımı bitirirken Türkeş'i anma töreninde yaşanan olayları soran gazeteciye Devlet Bahçeli dedi ki; -"Mansur Yavaş dikkat etsin arkasında ülkücü nefes vardır…" Bu tehdit ve hedef gösterme değil midir? Bahçeli CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "Geliyor gelmekte olan" sloganı için ise diyor ki; -"Gidiyor gitmekte olan…" Bu tehdit ve hedef gösterme değil midir? Bahçeli milyonlarca kişinin oyunu alan; -CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve -Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı neden ve kimlere hedef göstermektedir? Kılıçdaroğlu ve Yavaş'a saldırı olursa bunun hesabını Bahçeli nasıl verecektir?"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağ 2) Ataşehir'de bir otelde düzenlenen Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21 programına katıldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi (ortada) ve sanatçılar Cahit Berkay (solda), Haldun Dormen (sol 2) ve Metin Akpınar (sağda) katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu: Milletimizin sesini dinlemek üzere, 'Haydi Meydana' diyorum, ilk mitingimiz Mersin'de
24 Kasım, 18:58
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