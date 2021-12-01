https://tr.sputniknews.com/20211201/yozgatta-1-aylik-bebegini-sobada-yaktigi-iddia-edilen-kadin-gozaltina-alindi-1051337747.html

Yozgat'ta 1 aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

Yozgat'ta 1 aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

Yozgat'ın Çandır ilçesinde, 1 aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen 25 yaşındaki kadın gözaltına alındı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T16:19+0300

2021-12-01T16:19+0300

2021-12-01T16:19+0300

türkiye

polis

bebek

anne

soba

jandarma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104065/16/1040651655_0:50:1200:725_1920x0_80_0_0_0ac81ae9b806635d46790b0afaffa923.jpg

İki çocuk annesi F.B. iddiaya göre, komşularına 1 aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri F.B.'yi gözaltına aldı.Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde araştırmaları sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211130/gaziantepte-3-aylik-bebege-iskence-yapan-baba-gozaltina-alindi-1051281924.html

türkiye

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polis, bebek, anne, soba, jandarma