Yozgat'ta 1 aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

İki çocuk annesi F.B. iddiaya göre, komşularına 1 aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri F.B.'yi gözaltına aldı.Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde araştırmaları sürüyor.
Yozgat'ın Çandır ilçesinde, 1 aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen 25 yaşındaki kadın gözaltına alındı.
İki çocuk annesi F.B. iddiaya göre, komşularına 1 aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri F.B.'yi gözaltına aldı.
Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde araştırmaları sürüyor.