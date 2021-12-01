https://tr.sputniknews.com/20211201/yunanistanda-60-yas-ustu-asisizlara-getirilen-ceza-asi-randevu-taleplerini-7-katina-cikardi-1051341056.html

Yunanistan'da 60 yaş üstü aşısızlara getirilen ceza, aşı randevu taleplerini 7 katına çıkardı

Yunanistan'da 60 yaş üstü aşısızlara getirilen ceza, aşı randevu taleplerini 7 katına çıkardı

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan 60 yaş üstü kişilere para cezası verilmesine ilişkin kararın ardından aşı randevuları 24 saat... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T17:27+0300

2021-12-01T17:27+0300

2021-12-01T17:27+0300

koronavirüs

yunanistan

para cezası

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Yunan basını, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, 60 yaş üstü aşısız kişilere aylık 100 avro para cezası kesilmesine ilişkin kararın ardından ilk doz aşı için başvuruda bulunanların sayısında görülen artışa dikkati çekti.Söz konusu karar öncesinde günlük ortalama 2 bin 600 kişinin randevu aldığı ancak bu sayının, son 24 saatte 17 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.Miçotakis, dün yaptığı açıklamada, salgınla mücadele adına atılacak yeni adımlar çerçevesinde aşı olmayan 60 yaş üstü vatandaşların en geç 16 Ocak'a kadar aşı randevusu almasını istemiş, bu tarihten sonra aşı olmayanlara aylık 100 avro ceza kesileceğini duyurmuştu.Yunanistan'da 60 yaş üstünde Kovid-19 aşılanma oranı yüzde 83'e ulaşıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211130/yunanistanda-60-yas-ve-uzerine-koronavirus-asisi-zorunlu-hale-geldi-1051287766.html

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yunanistan, para cezası, koronavirüs, koronavirüs aşısı