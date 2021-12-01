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Yunanistan'da 60 yaş üstü aşısızlara getirilen ceza, aşı randevu taleplerini 7 katına çıkardı
Yunanistan'da 60 yaş üstü aşısızlara getirilen ceza, aşı randevu taleplerini 7 katına çıkardı
Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan 60 yaş üstü kişilere para cezası verilmesine ilişkin kararın ardından aşı randevuları 24 saat... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T17:27+0300
2021-12-01T17:27+0300
koronavirüs
yunanistan
para cezası
koronavirüs
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Yunan basını, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, 60 yaş üstü aşısız kişilere aylık 100 avro para cezası kesilmesine ilişkin kararın ardından ilk doz aşı için başvuruda bulunanların sayısında görülen artışa dikkati çekti.Söz konusu karar öncesinde günlük ortalama 2 bin 600 kişinin randevu aldığı ancak bu sayının, son 24 saatte 17 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.Miçotakis, dün yaptığı açıklamada, salgınla mücadele adına atılacak yeni adımlar çerçevesinde aşı olmayan 60 yaş üstü vatandaşların en geç 16 Ocak'a kadar aşı randevusu almasını istemiş, bu tarihten sonra aşı olmayanlara aylık 100 avro ceza kesileceğini duyurmuştu.Yunanistan'da 60 yaş üstünde Kovid-19 aşılanma oranı yüzde 83'e ulaşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211130/yunanistanda-60-yas-ve-uzerine-koronavirus-asisi-zorunlu-hale-geldi-1051287766.html
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yunanistan, para cezası, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Yunanistan'da 60 yaş üstü aşısızlara getirilen ceza, aşı randevu taleplerini 7 katına çıkardı

17:27 01.12.2021
© AFP 2021 / SAKIS MITROLIDISYunanistan'da koronavirüse karşı aşılama
Yunanistan'da koronavirüse karşı aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / SAKIS MITROLIDIS
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Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan 60 yaş üstü kişilere para cezası verilmesine ilişkin kararın ardından aşı randevuları 24 saat içinde yaklaşık yedi katına çıktı.
Yunan basını, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, 60 yaş üstü aşısız kişilere aylık 100 avro para cezası kesilmesine ilişkin kararın ardından ilk doz aşı için başvuruda bulunanların sayısında görülen artışa dikkati çekti.
Söz konusu karar öncesinde günlük ortalama 2 bin 600 kişinin randevu aldığı ancak bu sayının, son 24 saatte 17 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.
Miçotakis, dün yaptığı açıklamada, salgınla mücadele adına atılacak yeni adımlar çerçevesinde aşı olmayan 60 yaş üstü vatandaşların en geç 16 Ocak'a kadar aşı randevusu almasını istemiş, bu tarihten sonra aşı olmayanlara aylık 100 avro ceza kesileceğini duyurmuştu.
Yunanistan'da 60 yaş üstünde Kovid-19 aşılanma oranı yüzde 83'e ulaşıyor.
Yunanistan - koronavirüs aşısı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
KORONAVİRÜS
Yunanistan'da 60 yaş ve üzerine koronavirüs aşısı zorunlu hale geldi
Dün, 13:34
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