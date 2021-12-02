https://tr.sputniknews.com/20211202/1-ay-insaat-iscisi-gibi-calisan-polis-cinayet-suphelisini-yakaladi-1051378069.html
1 ay inşaat işçisi gibi çalışan polis, cinayet şüphelisini yakaladı
1 ay inşaat işçisi gibi çalışan polis, cinayet şüphelisini yakaladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis, cinayet şüphelisinin kimliğini netleştirmek için yaklaşık 1 ay inşaat işçisi olarak çalıştı. Takip ettikleri kişinin... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T16:14+0300
2021-12-02T16:14+0300
2021-12-02T16:14+0300
türkiye
operasyon
polis
zanlı
cinayet
şüpheli
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Antalya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında Adana'da işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak aranan Tufan Gökoğlu'nun, Side Mahallesi'nde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.Şüphelinin oturduğu siteyi belirleyen polis, adresteki bazı dairelerde yapılan tadilatta inşaat işçisi gibi çalıştı. Polis, takip ettikleri kişinin Tufan Gökoğlu olduğunu netleştirince harekete geçti. Ekipler, Tufan Gökoğlu'nu spordan döndüğü sırada kaldığı daireye giderken yakaladı.Hakkında uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gökoğlu, gözaltına alındı. Gökoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211201/manisada-buyu-yapmak-icin-kedileri-oldurdugu-iddia-edilen-1-kisi-yakalandi-1051342034.html
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operasyon, polis, zanlı, cinayet, şüpheli
1 ay inşaat işçisi gibi çalışan polis, cinayet şüphelisini yakaladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis, cinayet şüphelisinin kimliğini netleştirmek için yaklaşık 1 ay inşaat işçisi olarak çalıştı. Takip ettikleri kişinin Tufan Gökoğlu olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Antalya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında Adana'da işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak aranan Tufan Gökoğlu'nun, Side Mahallesi'nde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüphelinin oturduğu siteyi belirleyen polis, adresteki bazı dairelerde yapılan tadilatta inşaat işçisi gibi çalıştı. Polis, takip ettikleri kişinin Tufan Gökoğlu olduğunu netleştirince harekete geçti. Ekipler, Tufan Gökoğlu'nu spordan döndüğü sırada kaldığı daireye giderken yakaladı.
Hakkında uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gökoğlu, gözaltına alındı. Gökoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.