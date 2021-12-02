https://tr.sputniknews.com/20211202/1-leva-8-tlye-yaklasti-bulgarlar-alisveris-icin-edirneye-akin-etti-1051391796.html

1 Leva 8 TL'ye yaklaştı, Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye akın etti

1 Leva 8 TL'ye yaklaştı, Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye akın etti

Edirne'ye alışveriş için sabahın erken saatlerinden akın eden Bulgaristan vatandaşlarının sokaklarda oluşturduğu yoğunluk, Bulgaristan sokaklarını anımsattı... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T22:04+0300

2021-12-02T22:04+0300

2021-12-02T22:04+0300

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bulgaristan

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alışveriş

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Bulgaristan'ın para birimi 1 Leva 8 TL'ye yaklaşınca Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın etti.Soluğu Bostanpazarı semtinde alan Bulgaristan vatandaşları, yiyecekten temizlik malzemesine birçok ürün aldı.Aldıklarını taşımakta güçlük çeken Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin bagajını doldurup Edirne'den ayrıldı.Ayda 20 gün Edirne'ye alışverişe geldiğini söyleyen Bulgaristan vatandaşı Mine Salim, Edirne'nin hemen hemen her köşesinde Bulgaristan vatandaşı olduğu için hiç yabancılık hissetmediğini ifade etti.'Gıda ürünlerini de Edirne'den alıyoruz'Bir başka Bulgaristan vatandaşı da, Edirne'de alışveriş yapmanın çok güzel olduğunu ifade ederek, gıda ürünlerini Edirne'den aldığını anlattı.Edirneli esnaf Metin Doğan ise müşterilerinin yüzde 99'unu Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu belirterek, Bulgaristan vatandaşlarının kent ekonomisine katkılarının büyük olduğunu ifade etti.Bir başka esnaf da, Bulgaristan vatandaşlarının bakla başta olmak üzere yiyecek ürünleri aldığını belirtti.

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bulgaristan, edirne, alışveriş