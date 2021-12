İtalya'da 'Banksy'nin Dünyası: Sürükleyici Deneyim' sergisi açıldı

Abone ol

İtalya'nın Milano kentinde ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin eserlerinin yer aldığı 'Banksy'nin Dünyası: Sürükleyici Deneyim' (The World of Banksy – The Immersive Experience) isimli serginin açılışı yapıldı. Banksy'nin en popüler grafitilerinden oluşan eserler, sanatseverlerle buluştu.