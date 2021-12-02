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İtalya'da 'Banksy'nin Dünyası: Sürükleyici Deneyim' sergisi açıldı
İtalya'da 'Banksy'nin Dünyası: Sürükleyici Deneyim' sergisi açıldı
İtalya'nın Milano kentinde ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin eserlerinin yer aldığı 'Banksy'nin Dünyası: Sürükleyici Deneyim' (The World of Banksy – The... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T19:01+0300
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İtalya'da 'Banksy'nin Dünyası: Sürükleyici Deneyim' sergisi açıldı 19:01 02.12.2021 (güncellendi: 19:02 02.12.2021)
İtalya'nın Milano kentinde ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin eserlerinin yer aldığı 'Banksy'nin Dünyası: Sürükleyici Deneyim' (The World of Banksy – The Immersive Experience) isimli serginin açılışı yapıldı. Banksy'nin en popüler grafitilerinden oluşan eserler, sanatseverlerle buluştu.
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