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19 gündür kayıp olan Kübra Ekin’in son görüştüğü kişiler emniyete çağrıldı
19 gündür kayıp olan Kübra Ekin’in son görüştüğü kişiler emniyete çağrıldı
Diyarbakırda’da 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan 22 yaşındaki Kübra Ekin’i arama çalışmaları kapsamında genç kızın en son görüştüğü kişiler ifadeye... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T13:04+0300
2021-12-02T13:04+0300
türkiye
kayıp
kübra ekin
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Diyarbakır’da evinden çıkan ve 19 gündür haber alınamayan Kübra Ekin'i arama çalışmaları sürüyor.Ekin’in bulunması için Diyarbakır polisi seferber olurken, kurulan özel ekip, genç kızın kayıp olduğu 13 Kasım 2021 öncesi ve sonrasında görüştüğü kişilerle ilgili telefon numarasından tespit ederek ifadeye çağırdı.6 ay önce saldırıya uğramıştıKübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin’in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/18-gundur-kayip-olan-kubra-ekin-icin-ozel-ekip-kuruldu-1051296969.html
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kayıp, kübra ekin

19 gündür kayıp olan Kübra Ekin’in son görüştüğü kişiler emniyete çağrıldı

13:04 02.12.2021
© DHAKübra Ekin
Kübra Ekin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© DHA
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Diyarbakırda’da 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan 22 yaşındaki Kübra Ekin’i arama çalışmaları kapsamında genç kızın en son görüştüğü kişiler ifadeye çağrıldı.
Diyarbakır’da evinden çıkan ve 19 gündür haber alınamayan Kübra Ekin'i arama çalışmaları sürüyor.
Ekin’in bulunması için Diyarbakır polisi seferber olurken, kurulan özel ekip, genç kızın kayıp olduğu 13 Kasım 2021 öncesi ve sonrasında görüştüğü kişilerle ilgili telefon numarasından tespit ederek ifadeye çağırdı.

6 ay önce saldırıya uğramıştı

Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin’in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.
Kübra Ekin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
TÜRKİYE
Kayıp Kübra Ekin için özel ekip kuruldu
30 Kasım, 16:27
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