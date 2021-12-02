19 gündür kayıp olan Kübra Ekin’in son görüştüğü kişiler emniyete çağrıldı

Diyarbakır’da evinden çıkan ve 19 gündür haber alınamayan Kübra Ekin'i arama çalışmaları sürüyor.Ekin’in bulunması için Diyarbakır polisi seferber olurken, kurulan özel ekip, genç kızın kayıp olduğu 13 Kasım 2021 öncesi ve sonrasında görüştüğü kişilerle ilgili telefon numarasından tespit ederek ifadeye çağırdı.6 ay önce saldırıya uğramıştıKübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin’in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.
Diyarbakırda’da 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan 22 yaşındaki Kübra Ekin’i arama çalışmaları kapsamında genç kızın en son görüştüğü kişiler ifadeye çağrıldı.
Diyarbakır’da evinden çıkan ve 19 gündür haber alınamayan Kübra Ekin'i arama çalışmaları sürüyor.
Ekin’in bulunması için Diyarbakır polisi seferber olurken, kurulan özel ekip, genç kızın kayıp olduğu 13 Kasım 2021 öncesi ve sonrasında görüştüğü kişilerle ilgili telefon numarasından tespit ederek ifadeye çağırdı.
6 ay önce saldırıya uğramıştı
Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin’in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.