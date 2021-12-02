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4 aylık bebeklerini arabaya kilitleyip alışverişe gittiler
4 aylık bebeklerini arabaya kilitleyip alışverişe gittiler
Sakarya’nın Erenler ilçesinde 4 aylık bebeklerini otomobilde kilitleyerek alışverişe gittikleri iddia edilen anne ve babanın ihmalkarlığı ‘Pes’ dedirtti... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T07:36+0300
2021-12-02T07:35+0300
yaşam
sakarya
bebek
kurtarma
itfaiye
arama kurtarma
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İddiaya göre, isimleri henüz öğrenilemeyen anne ve baba, Erenler ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan Çarşamba Pazarı’na alışveriş yapmak için otomobillerini cadde üzerine park etti. 4 aylık bebeklerini otomobili kilitleyerek yalnız bırakan anne ve baba alışveriş yaparken bebek ise yaklaşık 45 dakika boyunca araçta kaldı.Park halindeki araç içerisinden bebek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde bebeği bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.Tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğe oksijen verildiği öğrenildi.
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sakarya, bebek, kurtarma, itfaiye, arama kurtarma

4 aylık bebeklerini arabaya kilitleyip alışverişe gittiler

07:36 02.12.2021
© İHA4 aylık bebeklerini arabaya kilitleyip alışverişe gittiler
4 aylık bebeklerini arabaya kilitleyip alışverişe gittiler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© İHA
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde 4 aylık bebeklerini otomobilde kilitleyerek alışverişe gittikleri iddia edilen anne ve babanın ihmalkarlığı ‘Pes’ dedirtti. Yaklaşık 45 dakika kilitli kalan bebek itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, isimleri henüz öğrenilemeyen anne ve baba, Erenler ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan Çarşamba Pazarı’na alışveriş yapmak için otomobillerini cadde üzerine park etti. 4 aylık bebeklerini otomobili kilitleyerek yalnız bırakan anne ve baba alışveriş yaparken bebek ise yaklaşık 45 dakika boyunca araçta kaldı.

Park halindeki araç içerisinden bebek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde bebeği bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğe oksijen verildiği öğrenildi.
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