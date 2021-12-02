https://tr.sputniknews.com/20211202/4-aylik-bebeklerini-arabaya-kilitleyip-alisverise-gittiler-1051358794.html

4 aylık bebeklerini arabaya kilitleyip alışverişe gittiler

4 aylık bebeklerini arabaya kilitleyip alışverişe gittiler

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 4 aylık bebeklerini otomobilde kilitleyerek alışverişe gittikleri iddia edilen anne ve babanın ihmalkarlığı ‘Pes’ dedirtti... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T07:36+0300

2021-12-02T07:36+0300

2021-12-02T07:35+0300

yaşam

sakarya

bebek

kurtarma

itfaiye

arama kurtarma

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İddiaya göre, isimleri henüz öğrenilemeyen anne ve baba, Erenler ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan Çarşamba Pazarı’na alışveriş yapmak için otomobillerini cadde üzerine park etti. 4 aylık bebeklerini otomobili kilitleyerek yalnız bırakan anne ve baba alışveriş yaparken bebek ise yaklaşık 45 dakika boyunca araçta kaldı.Park halindeki araç içerisinden bebek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde bebeği bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.Tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğe oksijen verildiği öğrenildi.

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sakarya, bebek, kurtarma, itfaiye, arama kurtarma