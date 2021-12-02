https://tr.sputniknews.com/20211202/ab-komisyonundan-letonya-litvanya-ve-polonyaya-gocmen-kriziyle-ilgili-oneri-1051355652.html
AB Komisyonu’ndan Letonya, Litvanya ve Polonya’ya göçmen kriziyle ilgili öneri
AB Komisyonu’ndan Letonya, Litvanya ve Polonya’ya göçmen kriziyle ilgili öneri
AB Komisyonu, Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerle ilgili durumun hafifletilmesi amacıyla Letonya, Litvanya ve Polonya’ya bir dizi geçici önlemler teklif... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T02:04+0300
2021-12-02T02:04+0300
2021-12-02T02:04+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
avrupa birliği
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, “Bugün dayanışmayı dile getiriyoruz ve Letonya, Litvanya ve Polonya’ya, bu acil durumlara hızla tepki vermek ve yasal belirlilik içinde hareket etmek için gerekli araçları sağlayacak bir dizi geçici ve istisnai önlemler teklif ediyoruz” diye açıkladı.Geçici önlemlerin, AB’nin dış sınırlarında sığınma prosedürünü kolaylaştıracağı tahmin ediliyor. Polonya, Litvanya ve Letonya, iltica başvuruları için şu anda 3-10 gün olan kayıt süresini dört haftaya kadar uzatabilecek. İltica başvuruları doğrudan sınırda değerlendirilebilecek. Ayrıca AB ülkeleri, başvuruları reddedilen düzensiz göçmenlerin iadesi dahil bazı prosedürleri basitleştirilmiş yöntemle uygulayabilecek.AB Komisyonu’nun önerdiği tedbirler, ülkelerin bu tedbirleri uygulamaya hazır olması durumunda, 6 ay süreyle geçerli olacak.
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polonya, belarus, avrupa birliği
AB Komisyonu’ndan Letonya, Litvanya ve Polonya’ya göçmen kriziyle ilgili öneri
AB Komisyonu, Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerle ilgili durumun hafifletilmesi amacıyla Letonya, Litvanya ve Polonya’ya bir dizi geçici önlemler teklif ettiklerini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, “Bugün dayanışmayı dile getiriyoruz ve Letonya, Litvanya ve Polonya’ya, bu acil durumlara hızla tepki vermek ve yasal belirlilik içinde hareket etmek için gerekli araçları sağlayacak bir dizi geçici ve istisnai önlemler teklif ediyoruz” diye açıkladı.
Geçici önlemlerin, AB’nin dış sınırlarında sığınma prosedürünü kolaylaştıracağı tahmin ediliyor. Polonya, Litvanya ve Letonya, iltica başvuruları için şu anda 3-10 gün olan kayıt süresini dört haftaya kadar uzatabilecek. İltica başvuruları doğrudan sınırda değerlendirilebilecek. Ayrıca AB ülkeleri, başvuruları reddedilen düzensiz göçmenlerin iadesi dahil bazı prosedürleri basitleştirilmiş yöntemle uygulayabilecek.
AB Komisyonu’nun önerdiği tedbirler, ülkelerin bu tedbirleri uygulamaya hazır olması durumunda, 6 ay süreyle geçerli olacak.