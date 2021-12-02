Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211202/ab-seyahat-listesini-daraltti-1051383172.html
AB, seyahat listesini daralttı
AB, seyahat listesini daralttı
Avrupa Birliği (AB), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden Ürdün ve Namibya'yı... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T17:58+0300
2021-12-02T17:58+0300
dünya
avrupa
ab
seyahat
liste
koronavirüs
kovid-19
ülke
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1043383849_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_1cb3c7fbd674dcbaa2556a527014014c.jpg
AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, AB ülkelerine zorunlu olmayan seyahatler için uygulanan ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeleri içeren liste güncellendi. Son güncellemeyle AB ülkeleri, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Şili, Kolombiya, Endonezya, Kuveyt, Yeni Zelanda, Peru, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay ve Tayvan’a yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırabilecek.AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık tutulabilecek.Güncellemeyle listeye yeni ülke eklemezken daha önce listede yer alan Ürdün ve Namibya çıkarıldı.AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı ek tedbirler uygulanabiliyor.Listede yer almayan ülkelere, AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları ise devam ediyor.AB, Mart 2020'de salgının yayılmasını engellemek için zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211202/ab-ukraynaya-31-milyon-euro-guvenlik-yardimi-yapilmasini-onayladi-1051382314.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1043383849_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_2958410a90797d6943daee50b32edec9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, ab, seyahat, liste, koronavirüs, kovid-19, ülke

AB, seyahat listesini daralttı

17:58 02.12.2021
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği bayrağı
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Yves Herman
Abone ol
Avrupa Birliği (AB), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden Ürdün ve Namibya'yı çıkardı.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, AB ülkelerine zorunlu olmayan seyahatler için uygulanan ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeleri içeren liste güncellendi.
Son güncellemeyle AB ülkeleri, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Şili, Kolombiya, Endonezya, Kuveyt, Yeni Zelanda, Peru, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay ve Tayvan’a yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırabilecek.
AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık tutulabilecek.
Güncellemeyle listeye yeni ülke eklemezken daha önce listede yer alan Ürdün ve Namibya çıkarıldı.
AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.
Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı ek tedbirler uygulanabiliyor.
Listede yer almayan ülkelere, AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları ise devam ediyor.
AB, Mart 2020'de salgının yayılmasını engellemek için zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.
Ukrayna ve AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
DÜNYA
AB, Ukrayna'ya 31 milyon euro güvenlik yardımı yapılmasını onayladı
17:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:10İstanbul'da yılbaşı operasyonu: 10.5 ton sahte içki ele geçirildi
19:10Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek tedbirler alındı: 'Durum çok ciddi'
19:03Çocuk tacizine batan Katolik Kilisesi'nde başpiskoposun 'bir kadınla ilişki' istifası kabul edildi
19:01İtalya'da 'Banksy'nin Dünyası: Sürükleyici Deneyim' sergisi açıldı
18:58Aşı karşıtı vaiz koronavirüsten hayatını kaybetti
18:56Eşini 104 yerinden bıçaklayan Feyzo Duran: Eve geldiğimde elindeki bıçakla kendini bıçaklıyordu
18:49Putin’den madenciler için hayatlarını riske atmayacak koşullar yaratma talebi
18:48Porno film yıldızı Adriana Chechik, film setlerinde yaşadığı sakatlıkları anlattı
18:47Avrupa Birliği, Belarus'a yeni yaptırım paketini kabul etti
18:43Ankara'da 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen kişiye meydan dayağı
18:40Omicron varyantı Singapur'a da sıçradı
18:30Çin, 'Boeing 737 Max' tipi uçaklara yeniden uçuş izni verdi
18:29Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'daki kriz, diplomasi yoluyla çözülmeli
18:13Hindistan’da sınıfa giren leopar öğrenciyi yaraladı
18:13Bakan Koca: Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek
18:06Yolsuzlukla suçlanan eski Avusturya başbakanı Kurz siyaseti bıraktı
18:04ABD, ülkeye girenlerden uçuştan 24 saat önce yaptırılmış test sonucu isteyecek
18:00Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Şam rejimi Halk Meclisi'nin açıklamasını şiddetle reddediyoruz
17:58AB, seyahat listesini daralttı
17:54CHP'li Altay: Merkez Bankası Başkanı değiştikçe ekonomi batıyor