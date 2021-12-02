https://tr.sputniknews.com/20211202/ab-ukraynaya-31-milyon-euro-guvenlik-yardimi-yapilmasini-onayladi-1051382314.html
AB, Ukrayna'ya 31 milyon euro güvenlik yardımı yapılmasını onayladı
AB, Ukrayna'ya 31 milyon euro güvenlik yardımı yapılmasını onayladı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Konseyi'nin güvenlik yardımı olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 31 milyon euro kaynak aktarma kararı aldığını... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T17:35+0300
2021-12-02T17:35+0300
2021-12-02T17:35+0300
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ukrayna
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avrupa birliği
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Avrupa Konseyi'nin bu adımının Ukrayna ile AB arasındaki stratejik ilişkileri bir kez daha teyit ettiğini belirten Kuleba, alınacak kaynağın ilaç, mühendislik, mayın temizleme, lojistik ve siber güvenlik ihtiyaçları için kullanılacağının altını çizdi.Kuleba, Stockholm'deki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le bir araya gelmişti.Kuleba, görüşmeye ilişkin açıklamasında "Rusya'yı caydırma ve Moskova'nın Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırganlık başlatmaya karar vermesi halinde Rus ekonomisini vurabilecek belirli ekonomik kısıtlamalar üzerindeki çalışmaları hızlandırma ihtiyacını istişare ettik" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211112/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-kiev-abd-ile-oyunun-seyrini-kendi-lehine-degistirdi-1050721481.html
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ukrayna, ab, avrupa birliği, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
AB, Ukrayna'ya 31 milyon euro güvenlik yardımı yapılmasını onayladı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Konseyi'nin güvenlik yardımı olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 31 milyon euro kaynak aktarma kararı aldığını söyledi.
Avrupa Konseyi'
nin bu adımının Ukrayna ile AB arasındaki stratejik
ilişkileri bir kez daha teyit ettiğini belirten Kuleba, alınacak kaynağın ilaç, mühendislik, mayın temizleme, lojistik ve siber güvenlik ihtiyaçları için kullanılacağının altını çizdi.
Kuleba, Stockholm'deki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le bir araya gelmişti.
Kuleba, görüşmeye ilişkin açıklamasında "Rusya'yı caydırma ve Moskova'nın Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırganlık başlatmaya karar vermesi halinde Rus ekonomisini vurabilecek belirli ekonomik kısıtlamalar üzerindeki çalışmaları hızlandırma ihtiyacını istişare ettik" demişti.