https://tr.sputniknews.com/20211202/abd-disisleri-lukasenkonun-kirimi-tanima-planlarindan-endiseliyiz-1051355521.html

ABD Dışişleri: Lukaşenko'nun Kırım'ı tanıma planlarından endişeliyiz

ABD Dışişleri: Lukaşenko'nun Kırım'ı tanıma planlarından endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland, Belarus lideri Lukaşenko'nun Kırım'ı ziyaret etme ve yarımadayı Rus toprağı olarak tanıma planlarından endişe... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T02:03+0300

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Kırım'ın Rusya topraklarına dönmesinden sonra tarafsız olma kararı alan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun şimdiyse 'Rusya'nın kuklası' gibi hareket gibi ederek Kırım'a gitmeyi ve yarımadayı tanımayı planlamasının Washington'u endişelendirdiğini belirtti.Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen bir güvenlik forumunda konuşan Nuland, ABD'nin Belarus'taki genel durumdan da rahatsız olduğunu kaydederek, Washington'un Minsk'in göçmen krizini silah olarak kullanması nedeniyle yeni yaptırımlar uygulama fırsatı aradığını ifade etti.'İstikrarı bozucu adımlar atarsa, Rusya'ya daha önce görülmemiş yaptırımlar uygularız'Nuland, Rusya'nın Ukrayna'da istikrarı bozucu adımlar atması halinde Moskova'ya daha önce görülmemiş yaptırımlar uygulanacağını söyledi.Ukraynalı katılımcılara seslenen Nuland, "ABD, her zaman yanınızda ve bağımsızlık, barış, toprak bütünlüğü ve egemenlikle ve Avrupa'da adil bir gelecekle ilgili arzularınızı destekliyor. Sizi destekleyen sadece ABD değil, tüm NATO ülkeleri Ukrayna'yla dayanışma içinde olduklarını ve destek vermekte kararlı olduklarını belirtiyor. Eğer Moskova Ukrayna'da istikrarı bozucu adımlar atarsa ve güçlerini Ukrayna karşı saldırganlık için kullanırsa, geçmişte uygulanmayan ciddi ekonomik adımlar ve yaptırımlar uygulanacak" ifadelerini kullandı.Nuland, Rusya ve Ukrayna'yı Noel ateşkesi ilan edilmesi için işbirliği yapmaya çağırdı.

https://tr.sputniknews.com/20211201/lukasenko-ukraynali-askerler-2014te-rusyadan-kirimi-kurtarmasini-kendileri-istedi-1051347865.html

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abd, rusya, belarus, ukrayna, aleksandr lukaşenko, victoria nuland, kırım