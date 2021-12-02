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https://tr.sputniknews.com/20211202/abd-hazine-bakani-yellen-enflasyondaki-gecici-kelimesini-kullanimdan-kaldirmaya-hazirim-1051387525.html
ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyondaki ‘geçiçi’ kelimesini kullanımdan kaldırmaya hazırım
ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyondaki ‘geçiçi’ kelimesini kullanımdan kaldırmaya hazırım
ABD Hazine Bakanı Yellen, enflasyon için "geçici" tanımını bırakmaya hazır olduğunu söyledi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T19:51+0300
2021-12-02T19:51+0300
ekonomi
abd
enflasyon
fed
jerome powell
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkedeki enflasyonu tanımlamak için kullanılan "geçici" ifadesini bırakmaya hazır olduğunu belirtti.Yellen, Reuters Next Konferansı'nda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ardından Yellen da ABD'deki enflasyonu tanımlamak için kullanılan "geçici" kelimesini kaldırmaya hazır olduğunu söyledi.Yellen, "Geçici kelimesini kullanımdan kaldırmaya hazırım. Bunun, uğraştığımız şeyin uygun bir tanımlaması olmadığına katılıyorum" ifadesini kullandı.Ücret ve fiyat davranışının ABD ekonomisinin "aşırı ısınıp ısınmadığını" tespit etmek için izlenmesi gereken kilit göstergeler olacağına dikkati çeken Yellen, enflasyonun kronikleştiği bir ücret-fiyat sarmalının gelişmesini istemediğini, bunu önlemenin Fed'in işi olduğunu belirtti.Yellen, halihazırda tüketici fiyatları ile istihdam maliyetlerinde daha fazla artışa neden olarak enflasyonu artıran bu tür ücret artışları döngüsünün belirtilerini görmediğini ifade etti.'Tarifeler daha yüksek fiyatlara katkıda bulunuyor'Çin'den ithal edilen mallara yönelik bazı tarifelerin düşürülmesinin ise fiyat baskılarını hafifletebileceğine işaret eden Yellen, ancak "oyun değiştirici" olmayacağını kaydetti.Yellen, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulamaya konulan bazı tarifelerin gerçek bir stratejik gerekçeye sahip olmadığını ve sorun yarattığını belirterek, "Tarifelerin ABD'de daha yüksek fiyatlara katkıda bulunduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.Fed Başkanı Jerome Powell, 30 Kasım'da, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde katıldığı oturumda, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılmasının zamanı olduğunu belirtmişti. Yüksek enflasyon riskinin arttığına dikkati çeken Powell, aralık toplantısında tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırmayı tartışacaklarını ifade etmişti.ABD'de enflasyon ekimde yıllık bazda yüzde 6.2 ile 31 yılın en yüksek artışını göstermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211117/abd-hazine-bakani-yellen-abdnin-15-aralikta-borc-limitine-ulasabilecegi-konusunda-uyardi-1050875583.html
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abd, enflasyon, fed, jerome powell

ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyondaki ‘geçiçi’ kelimesini kullanımdan kaldırmaya hazırım

19:51 02.12.2021
© AP Photo / Manuel Balce CenetaABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen.
ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ABD Hazine Bakanı Yellen, enflasyon için "geçici" tanımını bırakmaya hazır olduğunu söyledi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkedeki enflasyonu tanımlamak için kullanılan "geçici" ifadesini bırakmaya hazır olduğunu belirtti.
Yellen, Reuters Next Konferansı'nda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ardından Yellen da ABD'deki enflasyonu tanımlamak için kullanılan "geçici" kelimesini kaldırmaya hazır olduğunu söyledi.
Yellen, "Geçici kelimesini kullanımdan kaldırmaya hazırım. Bunun, uğraştığımız şeyin uygun bir tanımlaması olmadığına katılıyorum" ifadesini kullandı.
Ücret ve fiyat davranışının ABD ekonomisinin "aşırı ısınıp ısınmadığını" tespit etmek için izlenmesi gereken kilit göstergeler olacağına dikkati çeken Yellen, enflasyonun kronikleştiği bir ücret-fiyat sarmalının gelişmesini istemediğini, bunu önlemenin Fed'in işi olduğunu belirtti.
Yellen, halihazırda tüketici fiyatları ile istihdam maliyetlerinde daha fazla artışa neden olarak enflasyonu artıran bu tür ücret artışları döngüsünün belirtilerini görmediğini ifade etti.

'Tarifeler daha yüksek fiyatlara katkıda bulunuyor'

Çin'den ithal edilen mallara yönelik bazı tarifelerin düşürülmesinin ise fiyat baskılarını hafifletebileceğine işaret eden Yellen, ancak "oyun değiştirici" olmayacağını kaydetti.
Yellen, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulamaya konulan bazı tarifelerin gerçek bir stratejik gerekçeye sahip olmadığını ve sorun yarattığını belirterek, "Tarifelerin ABD'de daha yüksek fiyatlara katkıda bulunduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Fed Başkanı Jerome Powell, 30 Kasım'da, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde katıldığı oturumda, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılmasının zamanı olduğunu belirtmişti. Yüksek enflasyon riskinin arttığına dikkati çeken Powell, aralık toplantısında tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırmayı tartışacaklarını ifade etmişti.
ABD'de enflasyon ekimde yıllık bazda yüzde 6.2 ile 31 yılın en yüksek artışını göstermişti.
Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
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ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin 15 Aralık'ta borç limitine ulaşabileceği konusunda uyardı
17 Kasım, 02:59
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