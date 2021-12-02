https://tr.sputniknews.com/20211202/abd-hazine-bakanligi-yaptirim-listesine-alinan-belaruslular-abye-kacak-gocmen-akisinda-rol-aldi-1051394334.html

ABD Hazine Bakanlığı: Yaptırım listesine alınan Belaruslular AB’ye kaçak göçmen akışında rol aldı

ABD Hazine Bakanlığı: Yaptırım listesine alınan Belaruslular AB’ye kaçak göçmen akışında rol aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Belarus'a yönelik yeni yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların, AB'ye kaçak göçmen akışında rol aldıkları, insan hakları ve... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T23:30+0300

2021-12-02T23:30+0300

2021-12-02T23:30+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

göçmen krizi

avrupa birliği

abd hazine bakanlığı

yaptırım

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ABD Hazine Bakanlığı, Polonya sınırındaki göçmen krizinin ardından Belarus'u hedef alan yeni yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belaruslu sivil toplum örgütlerine baskı uygulayan kişi ve kuruluşları kapsayan yaptırım listesine, aralarında Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun oğlu Dmitriy Lukaşenko’nun da yer aldığı 20 kişi ve 12 kuruluşun dahil edildiği belirtildi.Açıklamada, "Yaptırım uygulanacaklar listesi, Avrupa Birliği'ne (AB) kaçak göçmen akışında rol alan, insan hakları ve demokrasi üzerinde devam eden baskılarda yer alan ve rejime maddi destek sağlayan kişi ve kuruluşları kapsıyor" ifadelerine yer verildi.Daha önce ABD'nin yanı sıra İngiltere, Kanada ve AB de Belarus’a yönelik yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211122/belarus-ab-polonya-sinirindaki-2-bin-gocmenle-ilgili-temasa-gecmiyor---1051027071.html

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