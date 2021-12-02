https://tr.sputniknews.com/20211202/abd-hazine-bakanligi-yaptirim-listesine-alinan-belaruslular-abye-kacak-gocmen-akisinda-rol-aldi-1051394334.html
ABD Hazine Bakanlığı: Yaptırım listesine alınan Belaruslular AB’ye kaçak göçmen akışında rol aldı
ABD Hazine Bakanlığı: Yaptırım listesine alınan Belaruslular AB’ye kaçak göçmen akışında rol aldı
ABD Hazine Bakanlığı, Belarus'a yönelik yeni yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların, AB'ye kaçak göçmen akışında rol aldıkları, insan hakları ve... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T23:30+0300
2021-12-02T23:30+0300
2021-12-02T23:30+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
göçmen krizi
avrupa birliği
abd hazine bakanlığı
yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı, Polonya sınırındaki göçmen krizinin ardından Belarus'u hedef alan yeni yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belaruslu sivil toplum örgütlerine baskı uygulayan kişi ve kuruluşları kapsayan yaptırım listesine, aralarında Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun oğlu Dmitriy Lukaşenko’nun da yer aldığı 20 kişi ve 12 kuruluşun dahil edildiği belirtildi.Açıklamada, "Yaptırım uygulanacaklar listesi, Avrupa Birliği'ne (AB) kaçak göçmen akışında rol alan, insan hakları ve demokrasi üzerinde devam eden baskılarda yer alan ve rejime maddi destek sağlayan kişi ve kuruluşları kapsıyor" ifadelerine yer verildi.Daha önce ABD'nin yanı sıra İngiltere, Kanada ve AB de Belarus’a yönelik yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211122/belarus-ab-polonya-sinirindaki-2-bin-gocmenle-ilgili-temasa-gecmiyor---1051027071.html
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ABD Hazine Bakanlığı: Yaptırım listesine alınan Belaruslular AB’ye kaçak göçmen akışında rol aldı
ABD Hazine Bakanlığı, Belarus'a yönelik yeni yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların, AB'ye kaçak göçmen akışında rol aldıkları, insan hakları ve demokrasi üzerindeki baskılarda yer aldıkları ve rejime maddi destek sağladıklarını iddia etti.
ABD Hazine Bakanlığı, Polonya sınırındaki göçmen krizinin ardından Belarus'u hedef alan yeni yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belaruslu sivil toplum örgütlerine baskı uygulayan kişi ve kuruluşları kapsayan yaptırım listesine, aralarında Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun oğlu Dmitriy Lukaşenko’nun da yer aldığı 20 kişi ve 12 kuruluşun dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Yaptırım uygulanacaklar listesi, Avrupa Birliği'ne (AB) kaçak göçmen akışında rol alan, insan hakları ve demokrasi üzerinde devam eden baskılarda yer alan ve rejime maddi destek sağlayan kişi ve kuruluşları kapsıyor" ifadelerine yer verildi.
Daha önce ABD'nin yanı sıra İngiltere, Kanada ve AB de Belarus’a yönelik yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıklamıştı.