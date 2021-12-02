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ABD, ülkeye girenlerden uçuştan 24 saat önce yaptırılmış test sonucu isteyecek
ABD, ülkeye girenlerden uçuştan 24 saat önce yaptırılmış test sonucu isteyecek
ABD, gelecek haftadan itibaren ülkeye giren herkesten uçağa binmeden 24 saat önce yaptırılmış 'negatif' PCR test sonucu isteyecek. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T18:04+0300
2021-12-02T18:04+0300
koronavirüs
abd
seyahat
test
kovid-19
pcr
omicron
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Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yeni Kovid-19 önlemlerini duyurmasından önce bir Beyaz Saray yetkilisi telefonla basın mensuplarına arka plan bilgisi verdi.ABD'nin halihazırda 8 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uyguladığını anımsatan yetkili, uluslararası seyahatler için gelecek hafta yeni bir düzenlemenin yürürlüğe gireceğini belirtti.Söz konusu düzenleme kapsamında, uçağa binmeden önceki 72 saat içinde yaptırılmış ve 'negatif' sonuçlu PCR testi olma kuralı değiştirilecek ve ABD'ye uluslararası seyahat edecek herkesin, milliyetine ve aşı durumuna bakılmaksızın, uçağa binmeden 24 saat önce PCR testi olacak.Yetkili, uçaktan indikten sonra da bazı test zorunlulukları getirilebileceğini kaydetti ancak detaylı bilgi paylaşmadı.Evde yapılan Kovid-19 testlerine erişim kolaylaştırılacakBiden yönetiminin virüsün zamanında tespiti için tüm Kovid-19 testlerini bedava yapmaya hazırlandığını kaydeden yetkili, yönetimin evde yapılan Kovid-19 testlerine herkesin ücretsiz ve rahat ulaşabilmesi için 25 milyon test kiti dağıtacağını aktardı.Ayrıca özellikle yaşlı kişilerin destek doz aşılarını almaları için eğitim ve toplum programları düzenlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20211202/rusya-omicron-varyantinin-yayilimi-nedeniyle-karantina-uygulamasina-gidecek-1051376153.html
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abd, seyahat, test, kovid-19, pcr, omicron

ABD, ülkeye girenlerden uçuştan 24 saat önce yaptırılmış test sonucu isteyecek

18:04 02.12.2021
© REUTERS / Kevin MohattABD- Koronavirüs- Havalimanı
ABD- Koronavirüs- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Kevin Mohatt
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ABD, gelecek haftadan itibaren ülkeye giren herkesten uçağa binmeden 24 saat önce yaptırılmış 'negatif' PCR test sonucu isteyecek.
Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yeni Kovid-19 önlemlerini duyurmasından önce bir Beyaz Saray yetkilisi telefonla basın mensuplarına arka plan bilgisi verdi.
ABD'nin halihazırda 8 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uyguladığını anımsatan yetkili, uluslararası seyahatler için gelecek hafta yeni bir düzenlemenin yürürlüğe gireceğini belirtti.
Söz konusu düzenleme kapsamında, uçağa binmeden önceki 72 saat içinde yaptırılmış ve 'negatif' sonuçlu PCR testi olma kuralı değiştirilecek ve ABD'ye uluslararası seyahat edecek herkesin, milliyetine ve aşı durumuna bakılmaksızın, uçağa binmeden 24 saat önce PCR testi olacak.
Yetkili, uçaktan indikten sonra da bazı test zorunlulukları getirilebileceğini kaydetti ancak detaylı bilgi paylaşmadı.

Evde yapılan Kovid-19 testlerine erişim kolaylaştırılacak

Biden yönetiminin virüsün zamanında tespiti için tüm Kovid-19 testlerini bedava yapmaya hazırlandığını kaydeden yetkili, yönetimin evde yapılan Kovid-19 testlerine herkesin ücretsiz ve rahat ulaşabilmesi için 25 milyon test kiti dağıtacağını aktardı.
Ayrıca özellikle yaşlı kişilerin destek doz aşılarını almaları için eğitim ve toplum programları düzenlenecek.
Rusya - koronavirüs - Kovid-19 testi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
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