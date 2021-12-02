https://tr.sputniknews.com/20211202/abdde-ikinci-omicron-vakasi-1051391517.html

ABD'de ikinci Omicron vakası

ABD'de ikinci Omicron vakası

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan bir kişinin, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına yakalanan ikinci kişi olduğu belirtildi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

abd

new york

minnesota

koronavirüs

kovid-19

varyant

kathy hochul

omicron

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Minnesota Halk Sağlığı Departmanından yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan erkek hastanın aşılı olduğu ve virüsü hafif semptomlarla atlattığı kaydedildi.Söz konusu kişinin, 19-21 Kasım'da New York’a seyahat ettiği ve Javit Center'daki bir fuara katıldığı bilgisi de paylaşıldı.New York Valisi Kathy Hochul, bugün düzenlediği basın toplantısında, Omicron varyantı vakalarının er veya geç eyalette görülmesini beklediklerini söyledi.Hochul, Omicron varyantına hazırlıklı olduklarını kaydederek, Kovid-19 aşılamaları devam ettiği sürece aşırı şekilde alarma geçmeye gerek olmadığını dile getirdi.ABD'de Omicron varyantına ilk kez dün Kaliforniya eyaletinde bir kişide rastlandığı açıklanmış, söz konusu kişinin 22 Kasım'da Güney Afrika'ya seyahat ettiği ve 29 Kasım'da testinin 'pozitif' çıktığı kaydedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211201/biden-tatil-sezonuna-gayet-iyi-bir-ekonomi-ile-giriyoruz-1051351692.html

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abd, new york, minnesota, koronavirüs, kovid-19, varyant, kathy hochul, omicron