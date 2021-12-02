https://tr.sputniknews.com/20211202/abe-tayvan-konusunda-abd-baskani-gibi-konustu-cin-basiniz-kanli-bicimde-ezilir-dedi-1051368128.html

Abe, Tayvan konusunda ABD Başkanı gibi konuştu: Çin 'Başınız kanlı biçimde ezilir' dedi

Abe, Tayvan konusunda ABD Başkanı gibi konuştu: Çin 'Başınız kanlı biçimde ezilir' dedi

Washington-Pekin hattındaki Tayvan geriliminin üzerine Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin Tayvan konusunda ABD Başkanı gibi konuşması eklenince... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T13:15+0300

2021-12-02T13:15+0300

2021-12-02T13:15+0300

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Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin 'Çin'in kendine katmak için Tayvan'a saldırması halinde ne ABD ne de Japonya'nın seyirci kalacağını' söylemesinin ardından acilen Çin Dışişleri'ne çağrılan Japon Büyükelçi'ye, 'Abe'nin son derece hatalı sözlerinin Çin ile Japonya arasındaki ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiği' uyarısı yapıldı. Çin Dışişleri açıklamasına göre Bakan Yardımcısı Hua Chunying, Japon Büyükelçi'ye, "Abe'nin yorumları Çin'in egemenliğine açıkça meydan okudu ve Tayvan bağımsızlık güçlerine küstahça destek verdi" dedi. Japonya'ya karşı 'sert ifadeler' kullandığı belirtilen Hua, "Çin buna kararlı bir şekilde karşı çıkıyor" vurgusunu yaptı.Açıklamada Pekin'in, Tokyo'yu, 'Çin halkına karşı korkunç suçlarla dolu Japonya tarihini hatırlamaya ve Tayvan sorunu hakkında adanın bağımsızlığını destekleyenlere yanlış sinyaller gönderen sorumsuz yorumlar yapmaktan vazgeçmeye çağırdığı' kaydedildi.Çin Dışişleri Sözücüsü Wang Wenbin, Abe'nin 'saçmaladığını' söyleyerek, eski başbakanın ' 'uluslararası ilişkilere yön veren temel normları ve Çin ile Japonya'nın ortaklaşa yayınladığı dört siyasi belgede öngörülen ilkeleri göz ardı ettiğini' belirtti.'Çin'in kutsal bölgesi Tayvan'a hiçbir dış müdahaleye izin vermediğini' vurgulayan Wang, "Tayvan'ı elli yıl sömürgesi olarak yönetmiş Japonya, kayda geçirilemeyecek kadar çok sayıda suç işledi ve Çin halkına ciddi tarihi sorumluluklar yükledi" hatırlatmasını yaptı. "Çin halkının ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını, iradesini ve kabiliyetini kimse küçümsememelidir" söylemini tekrarlayan Dışişleri Sözcüsü, "Militarizmin eski yolundan tekrar yürümeye ve Çin halkının kırmızı çizgisine meydan okumaya cüret eden herkesin kafaları kanlı şekilde ezilecek" diye çıkıştı.Ardından Japon Hükümet Sözcüsü Hirokazu Matsuno, 'Japonya'nın Çin'in eylemleriyle ihtilaf içinde olduğunu, ancak hükümette olmayan kişiler tarafından yapılan açıklamalar hakkında yorum yapacak durumda olmadıklarını' söyledi.Matsuno, büyükelçinin verdiği yanıtı, "Çin'in Japonya'da bu tür görüşlere sahip insanların olduğunu anlaması lüzumlu. Çin'in böylesi meselelerdeki tek taraflı görüşlerini, Japonya kabul edemez" diye aktardı. Geçen yıl Japonya başbakanlığından istifa eden, ancak iktidardaki Liberal Demokrat Parti'deki en büyük fraksiyonun başkanı olarak siyasi nüfuzunu koruyan Abe, Ulusal Politik Araştırmalar isimli Tayvanlı düşünce kuruluşunun forumunda yaptığı konuşmada, "Tayvan'ın acil durumu Japonya'nın acil durumudur ve bu nedenle Japonya-ABD ittifakı için acil bir durumdur" dedi. Dolayısıyla ABD ile Japonya'nın 'seyirci kalamayacağını' ileri süren Abe, 'Çin'in adaya karşı askeri eylemde bulunmasının ekonomik intihar etmesi anlamına geleceğini' savundu.Geçen ay ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Çin'in Tayvan'a saldırması halinde ABD'nin Tayvan'ın savunmasına koşup koşmayacağı' sorusuna "Evet, bunu yapma taahhüdümüz var" yanıtını vermesi, ortalığı karıştırmıştı. ABD'nin 1949'dan beri Çin'den tek taraflı şekilde ayrı yönetilen Tayvan'la savunma paktı bulunmadığından Tayvan'ı savunma taahhüdü de bulunmuyor. Washington'ın Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıdığı 'tek Çin politikası', Çin-ABD ilişkilerinin köşe taşını oluşturuyor. Yanısıra Washington, Tayvan konusunda muğlaklık politikasını on yıllardır devam ettiriyor.

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