AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: Seçimler için AK Parti'nin samimiyetini milletimiz görüyor

Gazeteci Adem Metan’ın Youtube kanalına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri "2023 seçimleri için AK Parti’nin samimiyetini milletimiz... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Adem Metan’ın Youtube kanalında hazırlayıp sunduğu ‘Peki Sonra' programına konuk oldu. Ömer İleri ile programın öne çıkan konu başlıkları ise şöyle:"Dünyada bütün sektörler hızlı bir dönüşüme uğruyorlar ve dijitalleşiyorlar, buna bağlı olarak da aslında devlet yönetimleri de aslında ciddi bir dönüşüm içinde. İlk gözlemim şu oldu. Siyaset bu dönüşüme uyarlanıyor, arka planda çok ciddi icraatlar var. Siyasetin biraz daha dijitalleşmeye yönlenmesi gerektiğini gözlemledim. Dijital aslında yakın zamanda en kritik kararların alınacağı platform, kararların konusu haline gelecek yani. Kurulan Başkanlığımızda AK Parti tarafında ve Türkiye’de hızlandıran önemli bir hamle.'2023 seçimleri için AK Parti’nin samimiyetini milletimiz görüyor'2023 seçimlerinde AK Parti’nin güçlü ilerlediğini gözlemliyorum. Hemen hemen her gün Cumhurbaşkanımız ciddi bir tesisin, bir projenin açılışını yapıyor. Bu icraatlar bu çalışmalar sadece alt yapı anlamında değil, kültür çevre, teknoloji her alanda çok ciddi bir atılım var. Son 19 yılda Türkiye’de olanlar herkesin malumu. Bu sürecin olumlu gideceği kanaatindeyim.Muhalefetle ilgili durumun vahim bir noktada olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta bir Genel Başkan Yardımcısı bir şehit yakınına bir küfür etti, şimdi bu süreç kendi içinde çok problemli zaten. Bir siyasetçide insan sevgisi olması lazım. Fikri ne olursa olsun vatandaşını sevmesi lazım. Bu sevgi olmadığı zaman her türlü garip davranış ortaya çıkıyor. Sevginin saygının mertlik ve dürüstlüğün olmadığını görüyoruz. Devlet Adamı Vakurluğu denen bir beklenti var bizim coğrafyamızda ve devleti yönetecek kişilerden beklenen de çok net. Ben milletimizin bu noktada ciddi bir şekilde değerlendirdiğini düşünüyorum. 2023 yılında muhalefetin de kendi alanında çok doğru bir yol izlemediğini düşünüyorum.Siyasete yeni girdim hem anne tarafım hem baba tarafımdan siyasetçi olan bir aile. Aklımın arkasında hep şu vardı ben mümkün olduğunca kendimi geliştireyim, bilgi dağarcığımı geliştireyim, değişik ülkeleri gözlemleyeyim, dönüp dolaşıp bir şekilde Türkiye’ye hizmet edeyim. Cumhurbaşkanımızın teveccühü böyle bir fırsat oluştu.'Cumhurbaşkanımızın yönetim gücü beni çok etkiliyor'Cumhurbaşkanımız işleri olduran bir insan ama çok yakın vadeli süreçleri de hep bence zihninde tutuyor, uzun vadede de doğru istikamette gittiğimizden emin olmayı istiyor. Yani kısa vadeli kazanımlar için uzun vadeyi kesinlikle bir kenara koymuyor. Sıkça şu söylemlerine şahit oluyorum. ‘’ Bu istikamet olabilir ama biz Türkiye için doğru olanı yapacağız!’’ bu beni çok etkiliyor hakikaten. ‘’ Daha Adil Bir Dünya Mümkün’’ kitabında beni etkileyen yaklaşım şu; Birleşmiş Milletlerin yapısından bahsediyor, bu yapı sıkıntılı bir yapı hepimiz biliyoruz bunu 5 ülke var ve bunların veto hakkı var bu çok önemli bir güç. Kağıt üzerinde baktığımızda bu yapıyı değiştirmek çok mümkün gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın bu konuda somut önerileri var diyor ki, bu konuda ilerlersek bunu değiştirebiliriz. Bu iyimser bakış, işi oldurmak çözümsel yaklaşım. Bu açılar beni etkiliyor.'Z Kuşağı’ terminolojisine itirazım var'‘Z Kuşağı’ terminolojisi aslında Amerika’daki USA Today’in şu tarihten itibaren doğan insanlara nasıl hitap edelim diye ortaya çıkardığı bir yarışma sonucu seçilen bir isim. Avrupa’da genelde olan bir yaklaşım bu şekilde o kuşak bu kuşak o sınıf şu sınıf diye. Ben şu an 43 yaşındayım ortalama olarak 20 yaşındaki genci ele aldığımızda yaklaşık 20 yıldır aynı ülkede yaşadım ama bu kişiler aslında aynı kişiler ayrı kişiler değil hep birlikte yaşadığımız kişiler. Bu tanımlamaya izin vermemeliyiz. Türkiye’de bir tane gençlik var o da bizim gençliğimiz. Yani bunların iddia ettiği gibi toplumdan kopmuş bir gençlik yok.'Selçuk Bayraktar’ın etkisi Türkiye’ye SİHA’ların ötesinde bir etki oldu'Çok kısa bir süre içerisinde Türkiye yerli yeterlilik oranı %40’lardan %70-80’lere çıkardı. Bazı alanlarda da ilk 3’teyiz deniyor o alanı sürükleyen isimlerde mesela Selçuk Bayraktar kendisini anmak istiyorum çok büyük bir hizmet yaptı çünkü Türkiye’ye. Bu sadece teknolojiyi geliştirmek değil gençlere örnek olmak ve gençlere özgüven aşılamakla ben asıl hizmetini orada görüyorum Selçuk Beyin. Zaten başardı sağ olsun çok büyük bir şey ama onun etkisi bence SİHA’ların ötesinde oldu bu ülkeye.'Dijitalin siyasetini de AK Parti yapar'Bizim Başkanlık olarak 3 temel faaliyetimiz var. Bunlardan bir tanesi AK Parti’nin bilişim sistemlerinin çıtasını yükseltmek, AK Parti zaten kuruluşundan bu yana teknolojiyi iyi kullanan bir parti gerçekte, innovative bir parti. Ama biz tabi şu son dönemdeki teknolojik gelişmelerin doğrultusunda yenilikler getiriyor olacağız teknik alt yapımızla. İş yapış süreçlerini dijitalleştireceğiz. İkinci faaliyetimiz gençlerimize AK Partinin dijital alanda hayata geçirdiği projeleri anlatmak istiyoruz. Bu dijital dönüşümü anlatmak gerek. Üçüncü uzun vadeli amabenim çok önemsediğim bir alan. Türkiye’de dijitalin siyasetini yapacağız. Türkiye’nin dijital alt yapısını AK Parti oluşturdu. Dijitalin siyasetini de AK Parti yapar. İnsanlık tarihi hiçbir zaman dijital alanda bu kadar yoğun gelişmeyi bir arada yaşamadı. Bu değişimin devlet yetkisine de etkisi oluyor.Yerli muadiller ne kadar etkin buna bakmak gerek. Ben bu muadillerin yöneticileri ile sık sık iletişim halindeyim yani teknik anlamda sıkıntı yaşanan noktaların farkına vardılar ve hızla da düzelttiler, şu an teknik olarak kullanılabilir mecralar çıkıyor, çıktı ortaya. Kişilerin alışkanlığı konusu ise veri güvenliğinden tutun, milli güvenliğe kadar açıkçası biz burada yerli olmamızın gerektiğinin sanıyorum hepimiz farkındayız."

