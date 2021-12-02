https://tr.sputniknews.com/20211202/aktor-cumberbatch-tum-erkekler-kotu-degildir-diye-isyan-ediyorlar-hayir-susup-dinlemeliyiz-1051378926.html

Aktör Cumberbatch: 'Tüm erkekler kötü değildir' diye isyan ediyorlar, hayır susup dinlemeliyiz

Aktör Cumberbatch: 'Tüm erkekler kötü değildir' diye isyan ediyorlar, hayır susup dinlemeliyiz

Yeni filmi 'Power Of The Dog' hakkında konuşan ünlü İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, filmde konu edilen erkeklik konusuna değinerek, "Erkeklerin... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T16:31+0300

2021-12-02T16:31+0300

2021-12-02T16:36+0300

yaşam

benedict cumberbatch

toplumsal cinsiyet eşitsizliği

kadın erkek eşitliği

kadın erkek eşitsizliği

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Thomas Savage’ın aynı adlı romanından uyarlanan The Power of the Dog, Montana’da geniş bir çiftliğe sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Birbirlerinden farklı karakterde olan Phil ve George adındaki iki kardeşin çevresinde gelişen filmde zayıflığı hor gören Phil karakterini canlandıran Cumberbatch, toksik erkekliğe değindi. 'Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor'Sky News'e verdiği demeçte Cumberbatch, "Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor. Motorun üzerindeki kapağı biraz kaldırmanız gerekiyor" dedi. Marvel evrenindeki Doctor Strange ve Sherlock Holmes rolleriyle ün kazanan oyuncu, yeni filminde erkek kardeşinin yeni eşi de dahil olmak üzere kendisine en yakın olanlara zorbalık yaparken, içten içe arzularını bastıran mazoşist bir karakteri canlandırıyor.The Piano, The Portrait Of A Lady ve Bright Star filmleriyle tanınan yönetmen Jane Campion'ın imzasını taşıyan filmde toksik erkeklik temasının işlenmesine dair Cumberbatch, "O gerçekten harika bir yönetmen ve Philip gibi bir karakteri ortaya çıkarabilmek için böylesi bir hassasiyet gerekiyor. Bunun için daha iyi bir yönetmen hayal edemezdiniz" ifadelerini kullandı.Film her ne kadar 100 yıl öncesinde geçiyor olsa da Cumberbatch, erkekliğin keşfinin bugünle de ilişkili olduğunu söyledi."Bugünkü erkeklerden bir tür isyan duyuyorsunuz, böylesi bir inkarı 'Tüm erkekler kötü değildir' şeklindeki bir çocuksu savunma pozisyonuyla dile getiriyorsunuz. Ancak hayır, sadece susmalı ve dinlemeliyiz" diyen Cumberbatch, özellikle 'Me too' kampanyalarıyla gündeme gelen inkara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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benedict cumberbatch, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın erkek eşitliği, kadın erkek eşitsizliği