https://tr.sputniknews.com/20211202/aktor-cumberbatch-tum-erkekler-kotu-degildir-diye-isyan-ediyorlar-hayir-susup-dinlemeliyiz-1051378926.html
Aktör Cumberbatch: 'Tüm erkekler kötü değildir' diye isyan ediyorlar, hayır susup dinlemeliyiz
Aktör Cumberbatch: 'Tüm erkekler kötü değildir' diye isyan ediyorlar, hayır susup dinlemeliyiz
Yeni filmi 'Power Of The Dog' hakkında konuşan ünlü İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, filmde konu edilen erkeklik konusuna değinerek, "Erkeklerin... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T16:31+0300
2021-12-02T16:31+0300
2021-12-02T16:36+0300
yaşam
benedict cumberbatch
toplumsal cinsiyet eşitsizliği
kadın erkek eşitliği
kadın erkek eşitsizliği
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Thomas Savage’ın aynı adlı romanından uyarlanan The Power of the Dog, Montana’da geniş bir çiftliğe sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Birbirlerinden farklı karakterde olan Phil ve George adındaki iki kardeşin çevresinde gelişen filmde zayıflığı hor gören Phil karakterini canlandıran Cumberbatch, toksik erkekliğe değindi. 'Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor'Sky News'e verdiği demeçte Cumberbatch, "Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor. Motorun üzerindeki kapağı biraz kaldırmanız gerekiyor" dedi. Marvel evrenindeki Doctor Strange ve Sherlock Holmes rolleriyle ün kazanan oyuncu, yeni filminde erkek kardeşinin yeni eşi de dahil olmak üzere kendisine en yakın olanlara zorbalık yaparken, içten içe arzularını bastıran mazoşist bir karakteri canlandırıyor.The Piano, The Portrait Of A Lady ve Bright Star filmleriyle tanınan yönetmen Jane Campion'ın imzasını taşıyan filmde toksik erkeklik temasının işlenmesine dair Cumberbatch, "O gerçekten harika bir yönetmen ve Philip gibi bir karakteri ortaya çıkarabilmek için böylesi bir hassasiyet gerekiyor. Bunun için daha iyi bir yönetmen hayal edemezdiniz" ifadelerini kullandı.Film her ne kadar 100 yıl öncesinde geçiyor olsa da Cumberbatch, erkekliğin keşfinin bugünle de ilişkili olduğunu söyledi."Bugünkü erkeklerden bir tür isyan duyuyorsunuz, böylesi bir inkarı 'Tüm erkekler kötü değildir' şeklindeki bir çocuksu savunma pozisyonuyla dile getiriyorsunuz. Ancak hayır, sadece susmalı ve dinlemeliyiz" diyen Cumberbatch, özellikle 'Me too' kampanyalarıyla gündeme gelen inkara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
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benedict cumberbatch, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın erkek eşitliği, kadın erkek eşitsizliği
Aktör Cumberbatch: 'Tüm erkekler kötü değildir' diye isyan ediyorlar, hayır susup dinlemeliyiz
16:31 02.12.2021 (güncellendi: 16:36 02.12.2021)
Yeni filmi 'Power Of The Dog' hakkında konuşan ünlü İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, filmde konu edilen erkeklik konusuna değinerek, "Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor" dedi.
Thomas Savage’ın aynı adlı romanından uyarlanan The Power of the Dog, Montana’da geniş bir çiftliğe sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Birbirlerinden farklı karakterde olan Phil ve George adındaki iki kardeşin çevresinde gelişen filmde zayıflığı hor gören Phil karakterini canlandıran Cumberbatch, toksik erkekliğe değindi.
'Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor'
Sky News'e verdiği demeçte Cumberbatch, "Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor. Motorun üzerindeki kapağı biraz kaldırmanız gerekiyor" dedi.
Marvel evrenindeki Doctor Strange ve Sherlock Holmes rolleriyle ün kazanan oyuncu, yeni filminde erkek kardeşinin yeni eşi de dahil olmak üzere kendisine en yakın olanlara zorbalık yaparken, içten içe arzularını bastıran mazoşist bir karakteri canlandırıyor.
The Piano, The Portrait Of A Lady ve Bright Star filmleriyle tanınan yönetmen Jane Campion'ın imzasını taşıyan filmde toksik erkeklik temasının işlenmesine dair Cumberbatch, "O gerçekten harika bir yönetmen ve Philip gibi bir karakteri ortaya çıkarabilmek için böylesi bir hassasiyet gerekiyor. Bunun için daha iyi bir yönetmen hayal edemezdiniz" ifadelerini kullandı.
Film her ne kadar 100 yıl öncesinde geçiyor olsa da Cumberbatch, erkekliğin keşfinin bugünle de ilişkili olduğunu söyledi.
"Bugünkü erkeklerden bir tür isyan duyuyorsunuz, böylesi bir inkarı 'Tüm erkekler kötü değildir' şeklindeki bir çocuksu savunma pozisyonuyla dile getiriyorsunuz. Ancak hayır, sadece susmalı ve dinlemeliyiz" diyen Cumberbatch, özellikle 'Me too' kampanyalarıyla gündeme gelen inkara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"İstismar ve dezavantajlar yeterince tanınmış değil. Aynı zamanda, bu sürecin bir yerlerinde, belki şimdi değil ama bir yerde, belki filmin yaptığını yapmamız gerekiyor, bu baskıcı davranışın arkasındaki nedeni incelememiz gerekiyor. Akıl sağlığı gibi, bilirsiniz, bu gibi şeyler hala bir damgalanma sebebi. Eşit ücret, masada eşit bir yer, her alanda eşitlik mümkün olana dek hala konuşulması gereken, ele alınması gereken, yazılması, yardım edilmesi gereken bazı şeyler var. Halen bu konularda konuşmak zorundayız."