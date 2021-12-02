Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211202/aktor-cumberbatch-tum-erkekler-kotu-degildir-diye-isyan-ediyorlar-hayir-susup-dinlemeliyiz-1051378926.html
Aktör Cumberbatch: 'Tüm erkekler kötü değildir' diye isyan ediyorlar, hayır susup dinlemeliyiz
Aktör Cumberbatch: 'Tüm erkekler kötü değildir' diye isyan ediyorlar, hayır susup dinlemeliyiz
Yeni filmi 'Power Of The Dog' hakkında konuşan ünlü İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, filmde konu edilen erkeklik konusuna değinerek, "Erkeklerin... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T16:31+0300
2021-12-02T16:36+0300
yaşam
benedict cumberbatch
toplumsal cinsiyet eşitsizliği
kadın erkek eşitliği
kadın erkek eşitsizliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103154/99/1031549998_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_65bf770e271bb3e4f2cb415d3e200090.jpg
Thomas Savage’ın aynı adlı romanından uyarlanan The Power of the Dog, Montana’da geniş bir çiftliğe sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Birbirlerinden farklı karakterde olan Phil ve George adındaki iki kardeşin çevresinde gelişen filmde zayıflığı hor gören Phil karakterini canlandıran Cumberbatch, toksik erkekliğe değindi. 'Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor'Sky News'e verdiği demeçte Cumberbatch, "Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor. Motorun üzerindeki kapağı biraz kaldırmanız gerekiyor" dedi. Marvel evrenindeki Doctor Strange ve Sherlock Holmes rolleriyle ün kazanan oyuncu, yeni filminde erkek kardeşinin yeni eşi de dahil olmak üzere kendisine en yakın olanlara zorbalık yaparken, içten içe arzularını bastıran mazoşist bir karakteri canlandırıyor.The Piano, The Portrait Of A Lady ve Bright Star filmleriyle tanınan yönetmen Jane Campion'ın imzasını taşıyan filmde toksik erkeklik temasının işlenmesine dair Cumberbatch, "O gerçekten harika bir yönetmen ve Philip gibi bir karakteri ortaya çıkarabilmek için böylesi bir hassasiyet gerekiyor. Bunun için daha iyi bir yönetmen hayal edemezdiniz" ifadelerini kullandı.Film her ne kadar 100 yıl öncesinde geçiyor olsa da Cumberbatch, erkekliğin keşfinin bugünle de ilişkili olduğunu söyledi."Bugünkü erkeklerden bir tür isyan duyuyorsunuz, böylesi bir inkarı 'Tüm erkekler kötü değildir' şeklindeki bir çocuksu savunma pozisyonuyla dile getiriyorsunuz. Ancak hayır, sadece susmalı ve dinlemeliyiz" diyen Cumberbatch, özellikle 'Me too' kampanyalarıyla gündeme gelen inkara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103154/99/1031549998_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_81107edacd686cb5ba4a9877d21eacbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benedict cumberbatch, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın erkek eşitliği, kadın erkek eşitsizliği

Aktör Cumberbatch: 'Tüm erkekler kötü değildir' diye isyan ediyorlar, hayır susup dinlemeliyiz

16:31 02.12.2021 (güncellendi: 16:36 02.12.2021)
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss2017’de bebek sahibi olan ünlüler
2017’de bebek sahibi olan ünlüler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Abone ol
Yeni filmi 'Power Of The Dog' hakkında konuşan ünlü İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, filmde konu edilen erkeklik konusuna değinerek, "Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor" dedi.
Thomas Savage’ın aynı adlı romanından uyarlanan The Power of the Dog, Montana’da geniş bir çiftliğe sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Birbirlerinden farklı karakterde olan Phil ve George adındaki iki kardeşin çevresinde gelişen filmde zayıflığı hor gören Phil karakterini canlandıran Cumberbatch, toksik erkekliğe değindi.

'Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor'

Sky News'e verdiği demeçte Cumberbatch, "Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor. Motorun üzerindeki kapağı biraz kaldırmanız gerekiyor" dedi.
Marvel evrenindeki Doctor Strange ve Sherlock Holmes rolleriyle ün kazanan oyuncu, yeni filminde erkek kardeşinin yeni eşi de dahil olmak üzere kendisine en yakın olanlara zorbalık yaparken, içten içe arzularını bastıran mazoşist bir karakteri canlandırıyor.
The Piano, The Portrait Of A Lady ve Bright Star filmleriyle tanınan yönetmen Jane Campion'ın imzasını taşıyan filmde toksik erkeklik temasının işlenmesine dair Cumberbatch, "O gerçekten harika bir yönetmen ve Philip gibi bir karakteri ortaya çıkarabilmek için böylesi bir hassasiyet gerekiyor. Bunun için daha iyi bir yönetmen hayal edemezdiniz" ifadelerini kullandı.
Film her ne kadar 100 yıl öncesinde geçiyor olsa da Cumberbatch, erkekliğin keşfinin bugünle de ilişkili olduğunu söyledi.
"Bugünkü erkeklerden bir tür isyan duyuyorsunuz, böylesi bir inkarı 'Tüm erkekler kötü değildir' şeklindeki bir çocuksu savunma pozisyonuyla dile getiriyorsunuz. Ancak hayır, sadece susmalı ve dinlemeliyiz" diyen Cumberbatch, özellikle 'Me too' kampanyalarıyla gündeme gelen inkara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İstismar ve dezavantajlar yeterince tanınmış değil. Aynı zamanda, bu sürecin bir yerlerinde, belki şimdi değil ama bir yerde, belki filmin yaptığını yapmamız gerekiyor, bu baskıcı davranışın arkasındaki nedeni incelememiz gerekiyor. Akıl sağlığı gibi, bilirsiniz, bu gibi şeyler hala bir damgalanma sebebi. Eşit ücret, masada eşit bir yer, her alanda eşitlik mümkün olana dek hala konuşulması gereken, ele alınması gereken, yazılması, yardım edilmesi gereken bazı şeyler var. Halen bu konularda konuşmak zorundayız."

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:54CHP'li Altay: Merkez Bankası Başkanı değiştikçe ekonomi batıyor
17:52Rus Dışişleri: Durumun gerilemediği sinyalini vermek için Putin-Biden temaslarına ihtiyaç var
17:51Tanju Özcan: İzahı olmayan şeyin mizahı olur, bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış
17:37Sırbistan Savunma Bakanı: Rusya'dan yeni Pantsir hava savunma sistemleri alıyoruz
17:35AB, Ukrayna'ya 31 milyon euro güvenlik yardımı yapılmasını onayladı
17:21Google ve Youtube yetkilileri Meclis'te milletvekillerini bilgilendirdi
17:20ABD'li mevkidaşıyla görüşen Lavrov: Kiev'in ABD'nin oyunlarına çekilmesinin ciddi sonuçları olacak
17:14Türkiye-Libya arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl sonra yeniden başladı
17:14Ruslar yılbaşı tatili için en çok St. Petersburg ve Türkiye'ye uçak bileti alıyor
17:13İstanbul için sarı kodlu lodos uyarısı
17:07İletişim Başkanı Altun: Doğalgaz rezervlerini çıkarmaya başladığımızda döviz çıktısı azalacak
17:05Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
17:04S&P: Türkiye'nin 'ödünç' rezervleri kullanması Türk Lirası'na güvene daha da zarar verebilir
16:59TFF'den Down Sendromlular Milli Takımı'na 500 bin lira başarı ödülü
16:57Afganistan’dan 200’den fazla kişi tahliye eden uçaklar Rusya’ya döndü
16:55Birleşik Kamu-İş en düşük memur maaşı talebini açıkladı
16:50Dans eder gibi hareketleriyle 'halaycı kuş'
16:48Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı
16:39İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı
16:32Yüzde 100 zam istenmişti: Bakan Kurum, poşet fiyatlarında artış olmayacağını açıkladı