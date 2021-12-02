https://tr.sputniknews.com/20211202/alec-baldwin-tetigi-ben-cekmedim-1051353836.html

Alec Baldwin: Tetiği ben çekmedim

Alec Baldwin: Tetiği ben çekmedim

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, Rust filmi setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan silahın tetiğini kendisinin çekmediğini söyledi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

film

alec baldwin

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ABC News'e konuşan ünlü oyuncu Baldwin, Ekim ayında Rust film setinde gerçekleşen olayla ilgili ilk kezbu kadar detaylı konuştu.Ekim ayında Rust filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in Alec Baldwin tarafından yanlışlıkla öldürüldüğü belirtilmişti.Haber Global'ın aktardığına göre o günden beri ilk kez yüz yüze röportaj veren Baldwin, "Tetik çekilmemişti, tetiği ben çekmedim" dedi.Senaryoda olmadığı halde silahı neden Hutchins'e doğrulttuğu yönündeki soruya ise Baldwin "Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmedim, asla" yanıtını verdi.Baldwin ayrıca olay yerinde kullandığı Colt 45 tabancasına gerçek merminin nasıl girdiğini bilmediğini de belirterek "Birisi silaha gerçek bir mermi koydu, sinema setinde olmaması gereken bir mermi" diye konuştu.Duygusal anların yaşandığı röportajda Baldwin, Hutchins hakkında konuşurken gözyaşı döktü. Ünlü oyuncu, Hutchins için "Onunla çalışan herkes tarafından sevilen ve hayran olunan biriydi, yaşananlar bana gerçekmiş gibi gelmiyor" diye konuştu.Sürekli o günü düşündüğünü ama bir çıkış yolu bulamadığını belirten Baldwin, bu olayın başına gelen en kötü olay olduğunu söyledi.Baldwin silah kullanılan film setlerinde mutlaka polis memurlarının görevlendirilmesi gerektiğine inandığını da sözlerine ekledi.ABC röportajın tamamını perşembe gecesi yayınlayacak.

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film, alec baldwin