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Alec Baldwin: Tetiği ben çekmedim
© Fotoğraf : Santa Fe New MexicanAlec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü
© Fotoğraf : Santa Fe New Mexican
Ünlü oyuncu Alec Baldwin, Rust filmi setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan silahın tetiğini kendisinin çekmediğini söyledi.
ABC News'e konuşan ünlü oyuncu Baldwin, Ekim ayında Rust film setinde gerçekleşen olayla ilgili ilk kezbu kadar detaylı konuştu.
Ekim ayında Rust filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in Alec Baldwin tarafından yanlışlıkla öldürüldüğü belirtilmişti.
Haber Global'ın aktardığına göre o günden beri ilk kez yüz yüze röportaj veren Baldwin, "Tetik çekilmemişti, tetiği ben çekmedim" dedi.
Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”— ABC News (@ABC) December 1, 2021
Watch TOMORROW 8pm ET on ABC and stream later on @hulu. https://t.co/fJQly1za1T pic.twitter.com/OnpDuYERiC
Senaryoda olmadığı halde silahı neden Hutchins'e doğrulttuğu yönündeki soruya ise Baldwin "Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmedim, asla" yanıtını verdi.
Baldwin ayrıca olay yerinde kullandığı Colt 45 tabancasına gerçek merminin nasıl girdiğini bilmediğini de belirterek "Birisi silaha gerçek bir mermi koydu, sinema setinde olmaması gereken bir mermi" diye konuştu.
Duygusal anların yaşandığı röportajda Baldwin, Hutchins hakkında konuşurken gözyaşı döktü. Ünlü oyuncu, Hutchins için "Onunla çalışan herkes tarafından sevilen ve hayran olunan biriydi, yaşananlar bana gerçekmiş gibi gelmiyor" diye konuştu.
Sürekli o günü düşündüğünü ama bir çıkış yolu bulamadığını belirten Baldwin, bu olayın başına gelen en kötü olay olduğunu söyledi.
Baldwin silah kullanılan film setlerinde mutlaka polis memurlarının görevlendirilmesi gerektiğine inandığını da sözlerine ekledi.
ABC röportajın tamamını perşembe gecesi yayınlayacak.