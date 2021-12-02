https://tr.sputniknews.com/20211202/almanyada-kovid-19-vakalarindaki-artis-nedeniyle-ek-tedbirler-alindi-durum-cok-ciddi-1051386282.html

Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek tedbirler alındı: 'Durum çok ciddi'

Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek tedbirler alındı: 'Durum çok ciddi'

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması ve bazı bölgelerde hastanelerin kapasitesinin sınırına gelmesi nedeniyle Kovid-19 tedbirleri... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T19:10+0300

2021-12-02T19:10+0300

2021-12-02T19:15+0300

koronavirüs

koronavirüs

almanya

önlem

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Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması ve bazı bölgelerde hastanelerin kapasitesinin sınırına gelmesi nedeniyle Kovid-19 tedbirleri yeniden artırıldı.Başbakan Angela Merkel, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınacak önlemleri değerlendirmek için eyalet başbakanlarıyla görüştü.Çevrim içi düzenlenen görüşmeye Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlenecek Olaf Scholz da katıldı.Toplantının ardından Başbakan Merkel, Scholz, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendirk Wüst ve Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ortak basın toplantısı düzenledi.Merkel, Kovid-19 vaka sayılarının yüksek seviyede seyrettiğine ve bazı hastanelerde hastaların başka bölgelere sevk edildiğine işaret ederek "Durum çok ciddi" dedi.Sağlık sisteminin yükünün azaltılması ve salgındaki dördüncü dalganın kırılması gerektiğini vurgulayan Merkel, bunun için yeni tedbirlerin alındığını belirtti.Halkı hatırlatma dozunu olmaya çağıran Merkel, iki aşının sürekli geçerli olmayacağını Avrupa Birliği düzeyinde de iki doz aşının geçerliğini 9 ay sonra kaybetmesinin tartışıldığına işaret etti.Genel bir aşı zorunluluğu konusuna Etik Kurulu'ndan, yıl sonuna kadar bir tavsiye metni hazırlamasının talep edildiğini belirten Merkel, hükümetin ve eyaletlerin aşı zorunluluğu konusunda Federal Meclis'te karar verileceğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.Merkel, meclis karar aldıktan ve herkesin aşı olabileceği güvence altına alındıktan sonra aşı zorunluluğunun şubat sonunda yürürlüğe girebileceğini aktardı.Başbakan Merkel, eyalet yönetimlerinin, toplantıda alınan tedbirleri gerektiğinde sertleştirebileceğini kaydetti.Yeni tedbirlerDiğer yandan, tedbirler kapsamında öğrencilere okulda maske takma zorunluluğu getirildi.

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koronavirüs, almanya, önlem