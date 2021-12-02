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https://tr.sputniknews.com/20211202/amerikan-beyzbol-liginde-lokavt-ilan-edildi-1051391679.html
Amerikan Beyzbol Ligi'nde lokavt ilan edildi
Amerikan Beyzbol Ligi'nde lokavt ilan edildi
Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB), oyuncular ve takım sahipleri arasında anlaşma sağlanamaması üzerine lokavt kararı alındı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T21:53+0300
2021-12-02T21:53+0300
2021-12-02T21:53+0300
spor
abd
beyzbol
lokavt
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Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taraflar anlaşamayınca 2016'da imzalanan toplu iş sözleşmesinin bitişiyle 31 Mart 2022'de başlayacak yeni sezonu öncesi MLB faaliyetleri durduruldu.2021 lokavtı, 26 yıl sonra ilk, MLB tarihindeki 9'uncu iş durdurma eylemi olarak kayıtlara geçti.
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abd, beyzbol, lokavt
Amerikan Beyzbol Ligi'nde lokavt ilan edildi
Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB), oyuncular ve takım sahipleri arasında anlaşma sağlanamaması üzerine lokavt kararı alındı.
Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taraflar anlaşamayınca
2016'da imzalanan toplu iş sözleşmesinin bitişiyle 31 Mart 2022'de başlayacak yeni sezonu öncesi MLB faaliyetleri durduruldu.
2021 lokavtı, 26 yıl sonra ilk, MLB tarihindeki 9'uncu iş durdurma eylemi olarak kayıtlara geçti.