https://tr.sputniknews.com/20211202/ankarada-13-yasindaki-kizi-taciz-ettigi-iddia-edilen-kisiye-meydan-dayagi-1051384704.html

Ankara'da 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen kişiye meydan dayağı

Ankara'da 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen kişiye meydan dayağı

Ankara'da bir zincir markette 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleliden önce dayak yedi, sonra polise teslim edildi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T18:43+0300

2021-12-02T18:43+0300

2021-12-02T19:17+0300

türkiye

ankara

polis

taciz

mamak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051386659_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_4ca942e3819538f68070d646c1b42cee.jpg

Dün Ankara'nın Mamak ilçesinde , saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bir zincir markette 13 yaşındaki kız çocuğu bir şahsın tacizine uğradı. İHA'nın haberine göre kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından kovalandı. Garaja saklanan şahıs kaçarken mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Şahsı döven vatandaşlar, daha sonra polise teslim etti.Mahalledeki marketin sahibi İbrahim Ünal, bir kişinin koşarak geldiğini, adamın çocuğu taciz ettiğinin söylenmesi üzerine peşinden koştuğunu söyledi. Ünal, “Bu arkadaş arkada garaja saklanmış. O ara biz müdahale etmeye çalıştık, ilk başta bulamadık. En son ayağımıza kadar geldi yani. Biz de bunu çektik, emniyet güçlerine teslim ettik arkadaşı. İnsanlık görevimizi yapmış bulunuyoruz, başka yapacağımız bir şey yoktu zaten. Olay yukarıdaki markette olmuş. 100 metre yukarıda sol tarafta, ışıkların sol tarafında. Kardeşimiz şikayetçi olursa seviniriz" dedi."Tacize uğrayan şikayetçi olursa biz de her zaman buradayız. Her zaman gelebilir, her zaman yanındayız" diye devam eden Ünal, "Onlar bizim namusumuz, bizim de eşimiz var, bacımız, annemiz var. Ondan dolayı bu konularda hassasiyetimizi sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.Mahalle sakinlerinden Birgül Dönmez ise, çocuklarını okuldan almak için evden çıktığı sırada olayın kendisine söylendiğini ifade ederek şunları söyledi:Akdere semti sakinleri, olaydan çok rahatsız olduklarını, taciz iddiasıyla gözaltına alınan şahsın yargılanmasını istediklerini söylediler.

türkiye

ankara

mamak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, polis, taciz, mamak