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Ankara'da 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen kişiye meydan dayağı
Ankara'da 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen kişiye meydan dayağı
Ankara'da bir zincir markette 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleliden önce dayak yedi, sonra polise teslim edildi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T18:43+0300
2021-12-02T19:17+0300
türkiye
ankara
polis
taciz
mamak
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Dün Ankara'nın Mamak ilçesinde , saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bir zincir markette 13 yaşındaki kız çocuğu bir şahsın tacizine uğradı. İHA'nın haberine göre kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından kovalandı. Garaja saklanan şahıs kaçarken mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Şahsı döven vatandaşlar, daha sonra polise teslim etti.Mahalledeki marketin sahibi İbrahim Ünal, bir kişinin koşarak geldiğini, adamın çocuğu taciz ettiğinin söylenmesi üzerine peşinden koştuğunu söyledi. Ünal, “Bu arkadaş arkada garaja saklanmış. O ara biz müdahale etmeye çalıştık, ilk başta bulamadık. En son ayağımıza kadar geldi yani. Biz de bunu çektik, emniyet güçlerine teslim ettik arkadaşı. İnsanlık görevimizi yapmış bulunuyoruz, başka yapacağımız bir şey yoktu zaten. Olay yukarıdaki markette olmuş. 100 metre yukarıda sol tarafta, ışıkların sol tarafında. Kardeşimiz şikayetçi olursa seviniriz" dedi."Tacize uğrayan şikayetçi olursa biz de her zaman buradayız. Her zaman gelebilir, her zaman yanındayız" diye devam eden Ünal, "Onlar bizim namusumuz, bizim de eşimiz var, bacımız, annemiz var. Ondan dolayı bu konularda hassasiyetimizi sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.Mahalle sakinlerinden Birgül Dönmez ise, çocuklarını okuldan almak için evden çıktığı sırada olayın kendisine söylendiğini ifade ederek şunları söyledi:Akdere semti sakinleri, olaydan çok rahatsız olduklarını, taciz iddiasıyla gözaltına alınan şahsın yargılanmasını istediklerini söylediler.
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ankara, polis, taciz, mamak

Ankara'da 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen kişiye meydan dayağı

18:43 02.12.2021 (güncellendi: 19:17 02.12.2021)
© Gülnaz Bingöl / csgorselarsiv.org çocuk istismarına hayır
çocuk istismarına hayır - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© Gülnaz Bingöl / csgorselarsiv.org
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Ankara'da bir zincir markette 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleliden önce dayak yedi, sonra polise teslim edildi.
Dün Ankara'nın Mamak ilçesinde , saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bir zincir markette 13 yaşındaki kız çocuğu bir şahsın tacizine uğradı.
İHA'nın haberine göre kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından kovalandı. Garaja saklanan şahıs kaçarken mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Şahsı döven vatandaşlar, daha sonra polise teslim etti.
Mahalledeki marketin sahibi İbrahim Ünal, bir kişinin koşarak geldiğini, adamın çocuğu taciz ettiğinin söylenmesi üzerine peşinden koştuğunu söyledi. Ünal, “Bu arkadaş arkada garaja saklanmış. O ara biz müdahale etmeye çalıştık, ilk başta bulamadık. En son ayağımıza kadar geldi yani. Biz de bunu çektik, emniyet güçlerine teslim ettik arkadaşı. İnsanlık görevimizi yapmış bulunuyoruz, başka yapacağımız bir şey yoktu zaten. Olay yukarıdaki markette olmuş. 100 metre yukarıda sol tarafta, ışıkların sol tarafında. Kardeşimiz şikayetçi olursa seviniriz" dedi.
"Tacize uğrayan şikayetçi olursa biz de her zaman buradayız. Her zaman gelebilir, her zaman yanındayız" diye devam eden Ünal, "Onlar bizim namusumuz, bizim de eşimiz var, bacımız, annemiz var. Ondan dolayı bu konularda hassasiyetimizi sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinlerinden Birgül Dönmez ise, çocuklarını okuldan almak için evden çıktığı sırada olayın kendisine söylendiğini ifade ederek şunları söyledi:
“13.45 sıralarında çocuklarımı okuldan almak için evden çıktım. Marketçi arkadaşımıza, 'Hayırdır İbrahim Bey ne oldu?' dedim. 'Abla 13 yaşında bir kız çocuğuna tacizde bulunmuş' dedi. O anda benim beynime kan sıçradı, 'Kim?' dedim. Sonra koştuk adamı yakalamak için, kaçmış dedik. Ondan sonra bir baktık garajdan çıkıyor. 2 dakika önce benim önümden geçmişti o adam. İbrahim bu değil mi dedim. Evet abla bu dedi. Adamı çağırdık gel buraya dedik, adam zaten bir telaş, 'Abla lütfen elinizi ayağınızı öpeyim. Beni bırakın, beni topluma kazandırın' diyor bir de bize. 'Niye yaptın?' dedik, 'Annem hastanede yatıyor, ben bunalımdayım, yaptım' diyor. Sonra bayağı bir kargaşa falan oldu. Polisleri çağırdık, polislere teslim ettik. Buradan sesleniyorum, lütfen yukarıdaki markette yaşayan olayı şikayet etsin. Her zaman arkasındayız, biz de yardımcı oluruz.”
Akdere semti sakinleri, olaydan çok rahatsız olduklarını, taciz iddiasıyla gözaltına alınan şahsın yargılanmasını istediklerini söylediler.
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