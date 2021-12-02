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https://tr.sputniknews.com/20211202/antalyada-okul-servisi-agaca-carpti-7si-ogrenci-8-yarali-1051378723.html
Antalya'da okul servisi ağaca çarptı: 7'si öğrenci 8 yaralı
Antalya'da okul servisi ağaca çarptı: 7'si öğrenci 8 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, servis minibüsünün yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada, sürücü ile 7 öğrenci yaralandı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T16:20+0300
2021-12-02T16:20+0300
2021-12-02T16:20+0300
türkiye
antalya
trafik kazası
okul
öğrenci
şoför
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Antalya'da öğrencileri taşıyan servisin sürücüsü Ramazan Sert, aracın kontrolünü kaybetti ve ağaca çarptı. Kazada sürücü Sert ve servisteki 7 öğrenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/konya-nigde-ve-aksarayda-kum-firtinasi-8-arac-birbirine-girdi-1051295894.html
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antalya, trafik kazası, okul, öğrenci, şoför
Antalya'da okul servisi ağaca çarptı: 7'si öğrenci 8 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, servis minibüsünün yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada, sürücü ile 7 öğrenci yaralandı.
Antalya'da öğrencileri taşıyan servisin sürücüsü Ramazan Sert, aracın kontrolünü kaybetti ve ağaca çarptı.
Kazada sürücü Sert ve servisteki 7 öğrenci yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine
sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazayla ilgili
inceleme başlatıldı.