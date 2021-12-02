https://tr.sputniknews.com/20211202/apple-tedarikcilere-bildirdi-iphone-13lere-talep-zayifladi-1051362981.html

Apple'dan tedarikçilere: iPhone 13'lere talep zayıfladı

Apple'dan tedarikçilere: iPhone 13'lere talep zayıfladı

Teknoloji devi Apple, telefon üretiminde parça sağlayan tedarikçilere iPhone 13 serisine olan talebin yavaşladığını bildirdi. Amerikan basınında yer alan... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T11:37+0300

2021-12-02T11:37+0300

2021-12-02T11:46+0300

ekonomi

apple

bloomberg

koronavirüs

iphone 13

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Bloomberg News'in haberine göre, daha önce küresel çip sıkıntısı nedeniyle iPhone 13 üretimini 10 milyon adet azaltan Apple, parça tedarikçilerine iPhone 13'e olan talebin yavaşladığını bildirerek, siparişlerin yerine getirilemeyebileceği konusunda bilgi verdi.Apple'ın bu adımı, tüketicilerin yılbaşı arefesinde her yıl satışları artan iPhone 13'ü satın almaktan vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.Koronavirüs salgınının başlangıcında akıllı telefon ve diğer kişisel teknolojik cihazlara yönelik yüksek talepler, küresel bir çip krizine neden olmuş, otomobil endüstrisini olumsuz yönde etkilemiş, Apple ve General Motors gibi şirketlerin üretiminde kesinti yaratmıştı.Ekim ayında, Apple CEO'su Tim Cook, dördüncü çeyrekte şirkete 6 milyar dolara mal olan tedarik kesintisi etkilerinin yılbaşı tatili döneminde daha da kötüleşeceği ve çip krizinin şirketin ürünlerinin çoğunu etkilediği uyarısında bulunmuştu.Nikkei, geçen ay Apple'ın iPhone 13 üretim sürecine daha fazla parça tedarik edebilmek için iPad tabletlerinin üretimini azalttığını bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211013/apple-cip-sikintisi-nedeniyle-yil-sonuna-kadar-iphone-13-uretim-hedefine-ulasamayabilir-1049771524.html

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apple, bloomberg, koronavirüs, iphone 13