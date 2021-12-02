https://tr.sputniknews.com/20211202/arastirma-elektronik-sigara-kullanan-erkeklerin-sertlesme-sorunu-riski-iki-kat-daha-fazla-1051365501.html

Araştırma: Elektronik sigara kullanan erkeklerin sertleşme sorunu riski iki kat daha fazla

Araştırma: Elektronik sigara kullanan erkeklerin sertleşme sorunu riski iki kat daha fazla

Yeni bir araştırma, elektronik sigara kullanan erkeklerin cinsel hayatında sertleşme sorunuyla karşı karşıya kalma riskinin iki kat daha fazla olduğunu ortaya... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T12:31+0300

2021-12-02T12:31+0300

2021-12-02T12:52+0300

yaşam

araştırma

elektronik sigara

sertleşme

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New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi ve John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 20 ile 65 yaş arasındaki 13 bin 711 ABD'li erkeği inceledi.American Journal of Preventive Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, elektronik sigara kullanan erkeklerin, sigara kullanmayan erkeklere oranla sertleşme sorunu yaşama riskinin 2.4 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.Çalışma, elektronik sigaranın içinde bulunan yüksek seviyedeki nikotinin cinsel organa yönelik kan akışını yavaşlattığını ve bunun da sertleşme sorununa yol açtığını tespit etti. Bununla birlikte katılımcıların yarıya yakını eskiden sigara içtiğini söylerken, yüzde 21'i hâlâ içici olduğunu, yüzde 14'ü de diğer tütün ürünlerini kullandığını belirtti.Araştırmacılardan Dr. Omar El Shahawyl, "Hiç sigara içmemiş olanlar da dahil olmak üzere katılımcıların sigara içme geçmişlerini analiz ettik. Sonuçlara göre, kişinin sigara içme geçmişinden bağımsız olarak, günlük elektronik sigara kullanımı ile daha fazla sertleşme sorunu yaşama arasında bağlantı olabilir" ifadelerini kullandı.Ancak Shahawyl elektronik sigara kullanımının erkeklerin cinsel sağlığı üzerindeki sonuçlarının keşfedilmesi için daha fazla inceleme yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20201215/fatih-altayli-cinden-gelen-asiyi-olacagim-1043406208.html

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araştırma, elektronik sigara, sertleşme