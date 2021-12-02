https://tr.sputniknews.com/20211202/ataturk-havalimaninda-elektrik-kablosu-hirsizligi-1051376541.html

Atatürk Havalimanı’nda elektrik kablosu hırsızlığı

Atatürk Havalimanı’nda elektrik kablosu hırsızlığı

Atatürk Havalimanında teknisyen olarak çalışan M.A., 60 metre elektrik kablosu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin kabloları... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T15:54+0300

2021-12-02T15:54+0300

2021-12-02T15:54+0300

türkiye

elektrik

polis

atatürk havalimanı

hırsız

hırsızlık

kablo

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Sabah saatlerinde, Atatürk Havalimanı B Kapısı'nda aniden elektrik kesildi. Havalimanı güvenlik personelince yapılan kontrolde elektrik kablo bağlantılarının kesik olduğu ve 60 metre uzunluğunda bir kablonun yerinde olmadığı tespit edildi.Güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerin haber verdi. Ekiplerce havalimanında bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucu, olayı Atatürk Havalimanında teknisyen olarak çalışan M.A. isimli şüphelinin gerçekleştirildiğini belirledi.Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli teknisyen M.A., 'İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık' suçundan bugün adliyeye sevk edildi. Güvenlik kameralarına ise şüphelinin kestiği kabloları el arabasıyla bina dışına taşıdığı ve burada sivil bir araca yüklemesi yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20211108/kapatilan-ataturk-havalimaninda-25-yilda-90-bin-ozel-ucus-1050593632.html

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