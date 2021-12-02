https://tr.sputniknews.com/20211202/avrupa-birligi-belarusa-yeni-yaptirim-paketini-kabul-etti-1051384850.html

Avrupa Birliği, Belarus'a yeni yaptırım paketini kabul etti

Avrupa Birliği, Belarus'a yeni yaptırım paketini kabul etti

Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi, Belarus'a yönelik yeni yaptırımları içeren paketi kabul etti. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T18:47+0300

2021-12-02T18:47+0300

2021-12-02T18:47+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

avrupa birliği

yaptırım

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Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi sürerken, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi göçmenleri kasıtlı olarak AB sınırına yığmakla suçlanan Belarus'a ilişkin yeni yaptırım paketini kabul etti. Yaptırımlar, Belaruslu muhalif sivil toplum örgütlerine baskı uygulayan kişi ve kurumları kapsarken, yaptırım uygulanacaklar listesinde toplam 17 kişi ve 11 kurum yer aldı. Bu kapsamda söz konusu kişilerin AB'ye girişine yasak getirilirken, kurumların AB'deki varlıkları ise donduruldu.AB'nin Belarus'a yönelik bugün kabul ettiği yaptırım paketi ulusal havayolu şirketi Belavia'yı da kapsıyor. Karar, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

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