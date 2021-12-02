https://tr.sputniknews.com/20211202/baba-ogul-yine-tek-tirnakli-hayvan-eti-keserken-yakalandi-1051373029.html
Düzce'de baba oğul, tek tırnaklı hayvan eti keserken yakalandı
Düzce'de baba oğul, tek tırnaklı hayvan eti keserken yakalandı
Düzce'de geçtiğimiz ay tek tırnaklı hayvan keserken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan baba oğul, bu kez de 300 kilo etle yakalandı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T14:48+0300
2021-12-02T14:48+0300
2021-12-02T14:52+0300
türkiye
düzce
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tırnak
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hayvan
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kesim
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Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyünde yaşayan baba oğul A.D. ve A.D.'nin tek tırnakları hayvanları kesip, etlerini de piyasaya sürdüğünü tespit eden Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adresine operasyon düzenleyip, 193 bin TL de idari para cezası uygulamıştı.Yine şüphelilerin tek tırnakları hayvanları kestiği ihbarını alan ekipler, baba-oğulun evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin alt katındaki soğuk hava deposunda yaklaşık 300 kilogram tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen et bulundu. Ayrıca evin bahçesinde ise yaklaşık 2 metrekare çukur kazıldığı, bu çukurun içerisine de yine tek tırnaklı hayvanların iç organları ve kemiklerinin atıldığı tespit edildi.Gözaltına alınan baba oğul, Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20210805/arnavutkoyde-cayirlikta-otlayan-hayvanlara-saldiri-7-hayvani-bicaklayip-kuyruklarini-kestiler-1045168442.html
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düzce, oğul, ceza, tırnak, gölyaka, baba, hayvan, jandarma, kesim
Düzce'de baba oğul, tek tırnaklı hayvan eti keserken yakalandı
14:48 02.12.2021 (güncellendi: 14:52 02.12.2021)
Düzce'de geçtiğimiz ay tek tırnaklı hayvan keserken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan baba oğul, bu kez de 300 kilo etle yakalandı.
Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyünde yaşayan baba oğul A.D. ve A.D.'nin tek tırnakları hayvanları kesip, etlerini de piyasaya sürdüğünü tespit eden Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adresine operasyon düzenleyip, 193 bin TL de idari para cezası uygulamıştı.
Yine şüphelilerin tek tırnakları hayvanları kestiği ihbarını alan ekipler, baba-oğulun evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, evin alt katındaki soğuk hava deposunda yaklaşık 300 kilogram tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen et bulundu.
Ayrıca evin bahçesinde ise yaklaşık 2 metrekare çukur kazıldığı, bu çukurun içerisine de yine tek tırnaklı hayvanların iç organları ve kemiklerinin atıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan baba oğul, Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.