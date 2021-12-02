Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211202/baba-ogul-yine-tek-tirnakli-hayvan-eti-keserken-yakalandi-1051373029.html
Düzce'de baba oğul, tek tırnaklı hayvan eti keserken yakalandı
Düzce'de baba oğul, tek tırnaklı hayvan eti keserken yakalandı
Düzce'de geçtiğimiz ay tek tırnaklı hayvan keserken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan baba oğul, bu kez de 300 kilo etle yakalandı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T14:48+0300
2021-12-02T14:52+0300
türkiye
düzce
oğul
ceza
tırnak
gölyaka
baba
hayvan
jandarma
kesim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051373004_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_0fc55b1eb2ac0521bc55af2e47e033a0.jpg
Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyünde yaşayan baba oğul A.D. ve A.D.'nin tek tırnakları hayvanları kesip, etlerini de piyasaya sürdüğünü tespit eden Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adresine operasyon düzenleyip, 193 bin TL de idari para cezası uygulamıştı.Yine şüphelilerin tek tırnakları hayvanları kestiği ihbarını alan ekipler, baba-oğulun evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin alt katındaki soğuk hava deposunda yaklaşık 300 kilogram tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen et bulundu. Ayrıca evin bahçesinde ise yaklaşık 2 metrekare çukur kazıldığı, bu çukurun içerisine de yine tek tırnaklı hayvanların iç organları ve kemiklerinin atıldığı tespit edildi.Gözaltına alınan baba oğul, Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20210805/arnavutkoyde-cayirlikta-otlayan-hayvanlara-saldiri-7-hayvani-bicaklayip-kuyruklarini-kestiler-1045168442.html
türkiye
düzce
gölyaka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051373004_0:1:1600:1201_1920x0_80_0_0_438a0c8f3892b73a93aa0a1af8ce43bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
düzce, oğul, ceza, tırnak, gölyaka, baba, hayvan, jandarma, kesim

Düzce'de baba oğul, tek tırnaklı hayvan eti keserken yakalandı

14:48 02.12.2021 (güncellendi: 14:52 02.12.2021)
© İHABaba-oğul yine tek tırnaklı hayvan eti keserken yakalandı
Baba-oğul yine tek tırnaklı hayvan eti keserken yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© İHA
Abone ol
Düzce'de geçtiğimiz ay tek tırnaklı hayvan keserken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan baba oğul, bu kez de 300 kilo etle yakalandı.
Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyünde yaşayan baba oğul A.D. ve A.D.'nin tek tırnakları hayvanları kesip, etlerini de piyasaya sürdüğünü tespit eden Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adresine operasyon düzenleyip, 193 bin TL de idari para cezası uygulamıştı.
Yine şüphelilerin tek tırnakları hayvanları kestiği ihbarını alan ekipler, baba-oğulun evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, evin alt katındaki soğuk hava deposunda yaklaşık 300 kilogram tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen et bulundu.
Ayrıca evin bahçesinde ise yaklaşık 2 metrekare çukur kazıldığı, bu çukurun içerisine de yine tek tırnaklı hayvanların iç organları ve kemiklerinin atıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan baba oğul, Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Arnavutköy, Recep Şahin'in ahırı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2021
DÜNYA
Arnavutköy'de çayırlıkta otlayan hayvanlara saldırı: 7 hayvanı bıçaklayıp kuyruklarını kestiler
5 Ağustos, 16:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:20Antalya'da okul servisi ağaca çarptı: 7'si öğrenci 8 yaralı
16:16Fırtınanın ardından Caddebostan sahilini kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor
16:141 ay inşaat işçisi gibi çalışan polis, cinayet şüphelisini yakaladı
16:11Çariçe İkinci Katerina'nın aşılamanın önemine dikkat çektiği mektubu açık artırmada satıldı
16:11Yeni Malatyaspor'un isim sponsoru Öznur Kablo'dan Digitürk'e dava
16:06Benzine zam geldi
16:06Danimarka'da kar fırtınasına yakalanan müşteriler geceyi IKEA'da geçirdi
15:58'Dünyaya böyle gelmemeliydim' diyerek annesinin doktoruna açtığı davayı kazandı
15:56Rusya, Kuril Adaları'ndan Matua'ya gemisavar füze sistemi yerleştirdi
15:54Atatürk Havalimanı’nda elektrik kablosu hırsızlığı
15:45Rusya, Omicron varyantının yayılımı nedeniyle karantina uygulamasına gidecek
15:40Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
15:39Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Borrell, Rusya'ya yaptırımları görüştü
15:38Kasım'da en çok satılan otomobil markaları belli oldu
15:33Edirne'de ekmeği zamlı satan fırınlara tutanak
15:23Tanju Özcan'dan Erdoğan'a faiz desteği: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım
15:22Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı
15:18DİSK-AR: Çalışanların yüzde 69'u asgari ücret civarında maaş alıyor
15:16Hava topunda rakibiyle çarpışan 16 yaşındaki futbolcu beyin kanaması geçirdi
15:09Seren Serengil: Boyum 4 santimetre kısalmış, hastaneden şikayetçi olacağım